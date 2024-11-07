小泽征尔纪念音乐会现场。演出方供图

人民网北京11月7日电 （张丽娅、胜又阿雅子）11月5日晚，小泽征尔纪念音乐会在北京中央歌剧院举行, 中日各界人士600余人观看了演出。

本次音乐会由小泽征尔的弟子俞潞发起并担任指挥，表演团队苏州交响乐团演奏了《二泉映月》《沉思》《第五交响曲》等与小泽征尔有着深厚渊源的曲目。乐团的精彩演绎赢得了现场观众长久的掌声。

作为享誉全球的世界级指挥大师，小泽征尔对中国有着特别的情感，他曾在自传《指挥生涯》中写道“我一半是中国人，一半是日本人”。小泽征尔出生在中国，在中国度过幼年时光。1979年，作为中美建交后的首位音乐使者，小泽征尔率领波士顿交响乐团来华访问，开启了中美音乐外交的大幕。之后他多次访华演出，长年致力于中日友好、中外文化交流事业。当晚，小泽征尔的女儿小泽征良来到现场，她说：“我父亲一生始终相信，音乐能够沟通人与人的心灵，让我们心灵相通”。

小泽征良向俞潞赠送小泽征尔使用过的《第五交响曲》乐谱。演出方供图

本次音乐会由北京中演四海文化传播有限公司主办，中国人民对外友好协会、中国日本友好协会担任指导单位。

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