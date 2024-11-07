人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

小泽征尔纪念音乐会在北京举行

2024年11月07日14:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

小泽征尔纪念音乐会现场。演出方供图

小泽征尔纪念音乐会现场。演出方供图

人民网北京11月7日电 （张丽娅、胜又阿雅子）11月5日晚，小泽征尔纪念音乐会在北京中央歌剧院举行, 中日各界人士600余人观看了演出。

本次音乐会由小泽征尔的弟子俞潞发起并担任指挥，表演团队苏州交响乐团演奏了《二泉映月》《沉思》《第五交响曲》等与小泽征尔有着深厚渊源的曲目。乐团的精彩演绎赢得了现场观众长久的掌声。

作为享誉全球的世界级指挥大师，小泽征尔对中国有着特别的情感，他曾在自传《指挥生涯》中写道“我一半是中国人，一半是日本人”。小泽征尔出生在中国，在中国度过幼年时光。1979年，作为中美建交后的首位音乐使者，小泽征尔率领波士顿交响乐团来华访问，开启了中美音乐外交的大幕。之后他多次访华演出，长年致力于中日友好、中外文化交流事业。当晚，小泽征尔的女儿小泽征良来到现场，她说：“我父亲一生始终相信，音乐能够沟通人与人的心灵，让我们心灵相通”。

小泽征良向俞潞赠送小泽征尔使用过的《第五交响曲》乐谱。演出方供图

小泽征良向俞潞赠送小泽征尔使用过的《第五交响曲》乐谱。演出方供图

本次音乐会由北京中演四海文化传播有限公司主办，中国人民对外友好协会、中国日本友好协会担任指导单位。

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部