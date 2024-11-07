世界古典学大会举办古典艺术专场演出
11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演经典古琴曲目《流水》。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演希腊经典曲目《夹竹桃蕾旁》。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
11月6日，演职人员在表演希腊经典曲目《俄狄浦斯王》。
当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。
新华社记者 张晨霖 摄
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