11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演经典古琴曲目《流水》。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演希腊经典曲目《夹竹桃蕾旁》。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演民族舞剧《孔子》片段。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

11月6日，演职人员在表演希腊经典曲目《俄狄浦斯王》。

当日，首届世界古典学大会在北京国家博物馆举办专场文化演出，中国歌剧舞剧院的艺术家们在舞台上展现中西艺术之美。

新华社记者 张晨霖 摄

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