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中文版话剧《悲惨世界》在法国上演

2024年11月07日11:00 | 来源：人民网-国际频道
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图为里昂法国国家人民剧院演出现场。演出方供图
图为里昂法国国家人民剧院演出现场。演出方供图

人民网巴黎11月6日电 （记者尚凯元）11月2日至3日，中文话剧《悲惨世界》在法国里昂的法国国家人民剧院演出。此次赴法演出正值两国建交六十周年之际，该话剧的创作巡演也是2024年中法精品人文交流活动清单内容之一。

本剧由央华戏剧、法国国家人民剧院、法国蒙彼利埃演员之春戏剧节共同制作出品，是中法两国艺术家共同创作的成果，导演为法国国家人民剧院院长让·贝洛里尼以及中方导演张瑞。整部剧由中国演员全程以中文演出，演出票在两个月前便已售罄，现场观众中99%来自法国各地。演出现场，观众跨越语言壁垒，和演员在一个空间里体验感受雨果的经典之作与戏剧的艺术魅力。

演出结束后，中方主创团队和演员应邀参加了法国国家人民剧院组织的分享会。驻里昂代总领事李振平表示：“今年是中法建交60周年，我们很高兴看到这样的文化交流活动日益增多，正是这样的相互理解和交流使两国人民的心越走越近，对人类文明和世界和平发展都具有重要意义。”

奥弗涅-罗纳-阿尔卑斯地区文化事务主任马克·德鲁埃看完演出后分享到：“把雨果的小说搬上舞台不易，改编成话剧更是挑战。这次演出为我们提供了一个别样视角来解读雨果。期待未来能有机会看到同样形式的改编，演绎雨果或其他作家的作品。”

维勒班市长、里昂文化事务副主席塞德里克·范斯蒂文代尔表示：“虽然我担任市长已有四年，但从未想过有一天能看到一部中文话剧在此上演，并接待一支来自中国的剧团。此次演出带给我巨大的惊喜，尽管有语言隔阂，但演员的表演让我深受震撼。”

本剧由中国戏剧家协会、北京市文学艺术界联合会作为支持单位，是“大戏看北京”文艺创作孵化平台·精品创作项目，也是大戏东望·2023全国话剧展演季入选剧目。央华版《悲惨世界》结束法国演出后将回到北京，在国家大剧院进行收官演出。

(责编：贾文婷、杨牧)

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