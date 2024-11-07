人民网迪拜11月7日电 （记者管克江、任皓宇）2024阿布扎比国际石油博览会11月4日至7日在阿联酋首都阿布扎比国家展览中心举行。来自160多个国家和地区的2200多家展商参展，其中来自中国的企业有300多家，包括中石油、中石化、中海油、振华石油以及航天科工、江南造船、中信泰富、宏华、杰瑞等知名企业。

阿布扎比国际石油博览会是全球规模最大的油气展会之一。本次博览会以“连接思想 转变能源”为主题，通过举办技术方案展示和会议讨论等方式，探讨能源行业可持续发展未来。展示部分覆盖16个展厅，规划了人工智能、脱碳、数字化、海事和物流等不同主题，同时设立30个国家馆。会议部分设了10个主题的战略讨论会、两个主题的技术讨论会以及157场圆桌会，总计370场各种形式的讨论交流。其中战略讨论会聚焦脱碳、氢能、数字化、海上油气、金融投资等领域。

观众在中国海油展台参观。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋能源和基础设施部长苏海勒表示，阿联酋致力于到2050年将清洁能源比例从25%提高到50%，将发电的碳足迹减少70%，并将能源效率提高40%，实现加强能源安全、促进经济稳定和满足全球能源需求等三方面的平衡。阿联酋将努力打造低碳生产链，加快经济多元化转型。

阿联酋工业与先进技术部长、阿布扎比国家石油公司首席执行官苏丹·贾比尔在致辞中强调了人工智能的变革力量，称其为“定义时代的创新”。他指出，人工智能将在减少排放和驱动经济社会发展之间架设起桥梁。

观众在了解中企产品。人民网记者 任皓宇摄

与会中企全面展示了自身在油气产业链上的技术创新和解决方案。在11号展厅，中海油展台上的“深海一号”备受关注。“深海一号”是由中国自主研发建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台。全球首创半潜平台立柱储油、世界最大跨度半潜平台桁架式组块技术、世界首次在陆地上采用船坞内湿式半坐墩大合拢技术……“深海一号”的建造标志着中国深水油气田开发能力和深水海洋工程装备建造水平取得重大突破。在15号展厅，中海油服、海油发展、海油工程组成联合展台，展示了“璇玑”“海葵一号”“海龙”等品牌产品。

观众在中企展台参观。人民网记者 管克江摄

“中国为阿联酋带来众多能源领域的新技术和可靠产品。”阿联酋马萨乌德能源公司经理拉尔夫·萨马哈在接受人民网记者采访时表示，在保障能源安全和推动可再生能源发展等方面，阿联酋和中国开展了很多有益合作。“促进能源领域可持续发展是国际社会的共同目标，需要我们共同努力。阿中未来合作空间广阔。”

中国海油集团能源经济研究院院长王震表示，中国和中东国家能源合作有着强劲动力，取得了显著成效。在推进共建“一带一路”过程中，双方努力构建能源立体合作新格局，推动产业链向上下游延伸，在加强传统能源合作基础上，拓展新能源领域合作，将为推动构建人类命运共同体、增进双方人民福祉作出更大贡献。

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