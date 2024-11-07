人民网上海11月6日电 （记者陈思）11月5日至10日，第七届中国国际进口博览会如约而至。从第一届到第七届，进博会持续释放开放红利，已成为日本企业共享中国发展新机遇的重要平台。

今年共有129个国家和地区的3496家展商跨越山海前来赴约。186家企业和机构成为七届进博会的“全勤生”，而日本林内株式会社就是其中之一。本届进博会上，林内的50L大流量智能恒温燃气热水器作为首发产品，吸引了大量目光。该款热水器可从排出的废气吸收余热，大幅提升热效率，有利于降低能耗，保护环境。

林内株式会社投资控股的广州林内燃具电器有限公司董事、总经理张辉强告诉记者，每年携新产品、新技术来进博，已经成为企业的年度大事。在“绿色”引领趋势日渐凸显的背景下，林内通过持续不断的技术革新，以新质生产力赋能可持续发展。

林内展台上展示的“七届全勤生”感谢信。人民网记者 陈思摄

正如张辉强所说，每年进博会上的“首发”“首展”十分值得期待。“中国首发”“全球首发”展品以及“亚洲首展”前沿技术，凸显海外企业对进博会的重视和期待。连续5年参展进博会的优衣库，共计推出超10款首发首展新品，借力进博会平台的溢出效应，加速“商品”变“爆品”。据介绍，2023年优衣库首次在进博会展出的一款棉服，2024年定量实现超300%增长，成为秋冬热销人气“爆品”。通过科技创新，可再生面料如今已经应用到该系列服饰中。优衣库表示，未来会把可持续理念与当下消费者生活更紧密地结合，助力中国消费者尽享美好生活。

优衣库展台。人民网记者 陈思摄

日本贸易振兴机构（JETRO）一直支持日本的中小企业开拓海外市场，从2018年第一届进博会开始，已经连续7年组织日本企业参展。今年，以“与宠物一起生活”为主题，组织了来自54家日本机构和企业的850种展品集中亮相。JETRO上海代表处电子商务市场开拓部高级经理徐晓蕾在接受人民网采访时表示，随着中国经济的高速发展，宠物产业已成为热门赛道，展现出巨大的发展活力。今年的主题紧跟中国市场的需求和流行趋势，日本品牌将在进博会上继续深耕中国市场，促进互利共赢。

日本贸易振兴机构（JETRO）宠物主题展台。人民网记者 陈思摄

展品变商品，展商变投资商。进博会不只是一场展会，更是跨国企业进入中国、深耕中国的开放平台。到目前为止，JETRO支持的企业中，既有与当地代理商成功签约、面向中国市场稳定供货的企业，也有通过跨境电商获知消费者接受度和市场适用性进而调整对华业务的企业。日本知名户外运动品牌鹿牌（Captain Stag）曾在2022年出展进博会，2023年该品牌首家海外门店成功登陆上海。徐晓蕾认为，进博会对中国与全球贸易的积极效应不断显现，海外首店的开设，也传达出该品牌对于中国户外市场的期待。

三菱电机开发的魔方机器人是吉尼斯世界纪录保持者。人民网记者 陈思摄

三菱电机进入中国市场已有46年的历史，对于该公司而言，中国已经成为重要市场之一。三菱电机株式会社中国总代表小柳津裕在接受人民网采访时表示，中国政府优化外商投资准入，意味着外资企业将迎来更为广阔的市场空间和发展机遇。“就在今年，我们启动了大连自动化设备工厂建设项目，预计于2025年投产。今后三菱电机集团将积极探讨并充分利用中国的开放政策，促进在华事业发展。”

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