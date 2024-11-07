希腊文化部部长莉娜·门佐尼接受人民网采访。人民网 殷韬摄

人民网北京11月6日电 （张泽宇、殷韬）11月5日，以“美的多元——古希腊的艺术与生活”为主题的展览在北京中国国家博物馆隆重开幕，吸引了中希两国各界人士的高度关注。中国文化和旅游部部长孙业礼、希腊文化部部长莉娜·门佐尼、中国国家博物馆馆长高政、希腊国家考古博物馆副馆长德斯波伊纳·伊格纳蒂亚杜等中希两国各界100多名代表出席了开幕式。

开幕式期间，希腊文化部部长莉娜·门佐尼接受了人民网专访。她表示，这是一次十分令她印象深刻的展览。“美，对于古希腊人来说，是与身体的表现方式交织在一起的，但古希腊文化价值观中的美也是内在的，是精神的，是美丽的身体与美丽的心灵、美好的精神之间的联系。”她提到，在观展过程中，中国观众将有机会充分认识古希腊“美的文化”的诸多特质和价值所在。

本次展览由中国国家博物馆携手希腊文化部及希腊国家考古博物馆共同举办，设立“寻美，永恒的主题”“爱美，不变的天性”“镌美，卓越的塑造”“美，无尽的追求”四个主题单元，展示来自希腊国家考古博物馆陶器、金器和雕塑等不同类型共279件（套）珍贵文物，旨在展现古希腊人对美的不懈探索与艺术性表达，凸显“美”在希腊文明中的重要地位。

门佐尼强调，希腊方面对本次展览给予高度重视，并进行了多年的筹备工作。精心挑选的展品展现了古希腊“美的艺术”精神及其发展脉络，从史前时期妇女佩戴的朴素石制项链，到希腊化时代与罗马时期的精美金饰，观众得以洞悉古希腊人在历史演进中所持的价值观念与哲学思想。

“希腊是西方文化，而中国文化在东方发展。这两种文明不一定会相互接触，却有共同点，这些共同点可以在许多艺术作品中找到。”门佐尼指出，本次展览为进入文明对话的逻辑提供了极佳的契机，观众将有机会聆听并参与关于艺术演进的对话，而艺术的演进亦反映了人类自身的演进历程。

她还提到文化交流乃增进希中两国人民间友好关系的有效途径。展览、音乐、文学作品等均为促进文化交流的佳选，期望未来能有更多促进希中文明相互学习与借鉴的活动。

本次展览于11月6日正式向公众开放，并将持续至2025年6月5日。

“美的多元——古希腊的艺术与生活”主题展览现场。人民网 殷韬摄

(责编：贾文婷、杨牧)