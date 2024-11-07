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黎巴嫩真主党说袭击以色列两处军事基地

2024年11月07日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特11月6日电（记者谢昊）黎巴嫩真主党旗下灯塔电视台6日援引真主党的声明说，该组织使用无人机首次对以色列海法湾一处海军基地发动袭击。

　　当天，黎真主党还宣布向以色列特拉维夫本·古里安国际机场附近一处军事基地发动袭击。

　　黎巴嫩真主党新任领导人卡西姆6日在电视讲话中说，真主党将“依靠战场而不是谈判”来结束与以色列的战争。任何谈判都将建立在以色列结束对黎巴嫩国家主权侵犯的基础上。

　　据黎巴嫩国家通讯社报道，在数日平静后，以色列战机6日对黎首都贝鲁特南郊发动8次空袭。黎军方消息人士告诉新华社记者，以色列战机当天上午对黎南部15个城镇和村庄进行了21次空袭，对黎东部5个城镇和村庄进行了8次空袭。黎巴嫩公共卫生部当晚发布通报说，以色列当天袭击黎巴嫩东部多地，造成40人死亡、53人受伤。

　　黎巴嫩总理米卡提6日表示，以色列对黎巴嫩不断升级的袭击已构成“反人类罪”，战争必须停止，必须全面执行联合国安理会第1701号决议。

　　根据黎巴嫩公共卫生部6日公布的统计数据，自去年10月初以来，黎巴嫩真主党与以色列之间的冲突已在黎巴嫩造成3050人死亡。

(责编：刘叶婷、崔越)

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