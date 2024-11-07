人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

苏丹政府向流离失所者派出援助车队

2024年11月07日08:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗11月6日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹人道主义援助委员会6日发布新闻通报说，苏丹政府当天向该国东部和北部派出人道主义援助车队，以帮助近期从杰济拉州逃往当地的流离失所者。

　　苏丹人道主义援助专员贝尼亚在通报中说，车队载有面粉、帐篷、食品篮和毯子等物资，正前往东部的加达里夫州、卡萨拉州和北部的尼罗河州。

　　苏丹代理交通部长卡西姆同日发表声明说，苏丹快速支援部队近期在杰济拉州开展的报复行动已导致大量人员流离失所，苏丹政府致力于为这些流离失所者提供必要支持，以缓解他们遭受的苦难。

　　今年10月20日，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。联合国人道主义事务协调厅11月4日发布的数据显示，自10月20日以来，杰济拉州30多个村镇遭袭，约13.5万人流离失所。

　　2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1053万人流离失所。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部