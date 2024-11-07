新华社开罗11月6日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹人道主义援助委员会6日发布新闻通报说，苏丹政府当天向该国东部和北部派出人道主义援助车队，以帮助近期从杰济拉州逃往当地的流离失所者。

苏丹人道主义援助专员贝尼亚在通报中说，车队载有面粉、帐篷、食品篮和毯子等物资，正前往东部的加达里夫州、卡萨拉州和北部的尼罗河州。

苏丹代理交通部长卡西姆同日发表声明说，苏丹快速支援部队近期在杰济拉州开展的报复行动已导致大量人员流离失所，苏丹政府致力于为这些流离失所者提供必要支持，以缓解他们遭受的苦难。

今年10月20日，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。联合国人道主义事务协调厅11月4日发布的数据显示，自10月20日以来，杰济拉州30多个村镇遭袭，约13.5万人流离失所。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1053万人流离失所。

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