新华社纽约11月6日电（记者高山 谭晶晶）据美国多家媒体6日测算和报道，在2024年美国总统选举中，共和党总统候选人、前总统特朗普所获选举人票已经超过当选所需的270张。此外，共和党将掌控国会参议院至少52席，超过半数，获得控制权。

截至美国东部时间6日上午，美国总统选举计票仍在进行。据美联社、美国有线电视新闻网、哥伦比亚广播公司、福克斯新闻台等媒体公布的测算结果，特朗普已经获得超半数的选举人票。

美国选举分析人士认为，选民对通胀等经济问题的焦虑、对非法移民问题的担忧是特朗普选举获胜的重要因素。此外，特朗普在非洲裔和拉美裔选民中支持率上升，这也是他胜选的原因之一。

特朗普6日凌晨在佛罗里达州棕榈滩县会展中心发表胜选讲话。民主党总统候选人、美国现任副总统哈里斯尚未就选举结果表态。

美国总统选举采取选举人团制度，胜选须赢下全美538张选举人票的半数以上，即至少270张。

2024年美国大选选举日投票当地时间5日举行，选举下一任美国总统、数百名国会议员以及大量州和地方官员。美国多家媒体6日测算和报道，共和党赢下国会参议院控制权，众议院控制权归属尚未明确。

特朗普将成为继1892年民主党人斯蒂芬·克利夫兰之后美国历史上第二位连续３次参选，并在竞选连任失败后再度当选的总统。特朗普现年78岁，明年1月就职时他将成为美国历史上最年长的总统。

美国有线电视新闻网5日发布的出口民调显示，约四分之三的美国选民对美国现状持负面看法。具体而言，超四成受访人士对美国现状表示不满，约三成人士对美国现状表示愤怒。分析人士表示，美国社会在诸多问题上仍然严重撕裂和对立，新政府执政面临严峻挑战。

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