11月5日，中国住房和城乡建设部部长倪虹出席在埃及开罗举行的第12届世界城市论坛部长级圆桌会议。新华社发（艾哈迈德·戈马摄）

新华社开罗11月6日电（记者张健 董修竹）第12届世界城市论坛部长级圆桌会议5日在埃及首都开罗举行。与会人士包括70多个国家政府和区域政治机构的部长和高级代表，就“通过多层次治理打造可持续的城市未来”主题进行交流。

11月5日，在埃及开罗，联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在第12届世界城市论坛首场高级别对话会上致辞。新华社记者 王东震 摄

联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在圆桌会上表示，全球正经历一场住房危机：10亿人生活在非正规住所，3亿人无家可归，住房缺口达到历史最高水平。这次会议是一个重要的对话机会，有助于推动国家战略与当地现实相结合，以实现住房供给、能源、贫困、城市生物多样性等方面的发展目标。

11月5日，在埃及开罗，中国住房和城乡建设部部长倪虹在第12届世界城市论坛首场高级别对话会上发言。新华社记者 王东震 摄

中国住房和城乡建设部部长倪虹在会上介绍了中国城市以人民为中心的发展理念，打造宜居、韧性、智慧城市，努力为人民群众创造高品质生活空间。倪虹表示，城市是实现可持续发展目标的关键。过去几十年，中国经历了人类历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展成就举世瞩目，中国愿意与大家共享发展经验。

这是11月5日在埃及开罗拍摄的第12届世界城市论坛首场高级别对话会现场。新华社记者 王东震 摄

当天早些时候，本届世界城市论坛首场高级别对话会在开罗举行，论坛以“住房与我们的未来”为主题，深入探讨全球住房危机及应对办法。

11月5日，在埃及开罗，联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在第12届世界城市论坛首场高级别对话会上致辞。新华社记者 王东震 摄

倪虹在对话会上分享了中国在大力推进城市化过程中“一手抓保障，一手抓市场”的成功做法：以政府为主，保障群众基本住房需求；同时，结合当地实际优化完善房地产政策，通过市场来满足群众多样化改善性住房需求。

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