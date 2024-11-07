11月6日，在白俄罗斯明斯克，白俄罗斯总统卢卡申科在中国援建的白俄罗斯国际标准游泳馆启用仪式上讲话。新华社发（任科夫摄）

新华社明斯克11月6日电（记者陈汀）中国援建的白俄罗斯国际标准游泳馆6日正式移交给白方并启用。白俄罗斯总统卢卡申科出席仪式并向中方表达诚挚谢意。

白俄罗斯国际标准游泳馆是共建“一带一路”重点工程，总建筑面积约4万平方米，可容纳观众6000余名。建筑以白俄罗斯民族纹饰红白色为主色调，室内加入了矢车菊的蓝紫色，建筑本体形状为五个菱形“手拉手”，象征着中白友谊万古长青。

这是11月6日在白俄罗斯明斯克拍摄的中国援建的白俄罗斯国际标准游泳馆内景。新华社发（任科夫摄）

卢卡申科当天参观了场馆并观看游泳、跳水和花样游泳表演赛。他说，这一游泳馆的启用具有里程碑意义，将帮助白俄罗斯运动员在比赛中取得更好成绩。

中国驻白俄罗斯大使张汶川在仪式上说，这座游泳馆是中白两国元首亲自关心和推动的项目。五年来，两国各部门密切配合，千余名施工人员齐心协力，克服诸多困难，将项目从蓝图变为现实。中方愿同白方一道，落实好两国元首各项共识，为赓续中白世代友好不懈努力。

这是11月6日在白俄罗斯明斯克拍摄的中国援建的白俄罗斯国际标准游泳馆内景。新华社发（任科夫摄）

白俄罗斯国际标准游泳馆符合世界泳联设施要求，具备承办高级别专业赛事条件，是白俄罗斯标准最高的游泳馆。非赛期，游泳馆将作为白俄罗斯水上运动国家队日常训练基地，并向社会公众开放。

这是11月6日在白俄罗斯明斯克拍摄的中国援建的白俄罗斯国际标准游泳馆外景。新华社发（任科夫摄）

北京建工集团是白俄罗斯国际标准游泳馆项目施工总承包单位。该集团国际部负责人贾向辉接受记者采访时表示，项目的亮点之一是绿色节能，体现可持续发展理念，降低了能源消耗水平和建筑运营成本。

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