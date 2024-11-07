国际问题观察员 邢宇

10月22日至24日，金砖国家领导人第十六次会晤在俄罗斯喀山成功举行。本次会晤主题为“加强多边主义，促进公正的全球发展与安全”，发表了《金砖国家领导人第十六次会晤喀山宣言》。这是金砖扩员后的首次峰会，受到国际社会高度瞩目。习近平主席在喀山会晤期间深刻阐述推动“大金砖合作”高质量发展的中国主张，指出金砖国家应努力建设和平金砖、创新金砖、绿色金砖、公正金砖、人文金砖，做共同安全的维护者、高质量发展的先行者、可持续发展的践行者、全球治理体系改革的引领者、文明和合共生的倡导者，引领谱写人类发展新时代的“金砖华章”。

金砖合作机制诞生于新兴市场和发展中国家群体性崛起的历史大潮中，牵动着世界格局演变和国际力量对比。成立18年来，金砖不断发展壮大，人口占全球近一半，经济总量占世界比重超过三成，对世界经济增长贡献率超过50%，已经成为当今世界新兴市场和发展中国家团结合作的金字招牌和最重要平台。

凝聚合力，壮大国际声量。“海纳百川，有容乃大”。继去年金砖国家实现历史性扩员后，本次金砖峰会决定邀请新一批国家成为金砖伙伴国。30多个国家的领导人和国际组织负责人应邀出席“金砖+”领导人对话会，泰国、越南、斯里兰卡、马来西亚等国表达了加入金砖的强烈意愿。更多国家通过“金砖+”合作、新开发银行、金砖国家智库国际研讨会等机制参与到金砖合作中来，需求互补、利益共享的合作模式产生了巨大示范效应，金砖合作受到广大发展中国家的热烈欢迎。

本次会晤中，习近平主席宣布中方将牵头启动的各项合作举措，顺应了全球南方求团结、谋发展、促变革的共同心声，推动广大发展中国家形成强大合力。

共商共建，完善全球治理。“君子抱仁义，不惧天地倾”。当前全球治理体系明显滞后，全球南方代表性和发言权未得到充分体现，不仅制约全球南方国家的发展振兴，也影响国际社会更好应对全球性挑战。本次峰会上，广大发展中国家就改革当前国际治理体系、倡导建立更公正合理、更能反映发展中国家国际地位的新秩序集体发声。各方呼吁改革布雷顿森林体系，同意改造新开发银行，探索建立“金砖国家清算系统”，持续推进打造新的跨境结算支付体系。各方密切关注乌克兰危机和中东局势，积极推动地区冲突的政治解决，为维护世界和平发挥建设性作用。各方积极倡导多边主义、反对霸权主义和单边制裁、维护发展中国家利益，为联合国、世界贸易组织等全球性多边机制改革贡献“金砖智慧”。

提质升级，拓宽合作领域。“满眼生机转化钧，天工人巧日争新”。本次峰会前，在金砖轮值主席国俄罗斯举行了多场金砖框架下的部长会议，涵盖科技创新、通信与工业化、贸易金融、生态环境、人文交流等各个领域。各方围绕“加强金砖国家科技创新多边主义”、“平衡主权和互联互通”、“促进全球公平发展与安全”等主题达成了多项成果文件。中国提出的建立金砖国家深海资源国际研究中心、金砖国家数字产业生态合作网络、承诺实施金砖数字教育能力建设计划、未来5年在金砖国家设立10个海外学习中心等一系列新倡议、新举措得到各国广泛支持。面对世界经济增速放缓、不确定性增加等挑战，以金砖国家为代表的新兴市场国家继续深化传统领域合作，同时抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，培育新质生产力，对世界经济增长做出巨大贡献，展现出强大的韧性和活力。

“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，历经十余载风雨磨练，不断成熟壮大的金砖成色更足、阵容更强、声音更响。中方在此次峰会上提出支持金砖合作高质量发展的八项务实举措，进一步拓展了“大金砖合作”的广度和深度，夯实了“大金砖合作”的四梁八柱，有力助推金砖合作提质升级，提升了金砖的含金量，增强了金砖国家自立自信自强的底气。

“时代的风浪越大，我们越要勇立潮头”。中国和金砖伙伴必将继续共同努力，进一步弘扬金砖共同价值、维护金砖共同利益、促进金砖联合自强，为实现平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化注入强大动能。

(责编：刘叶婷、崔越)