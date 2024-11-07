据新华社开罗11月6日电 （记者张健、董修竹）第十二届世界城市论坛部长级圆桌会议5日在埃及首都开罗举行。与会人士包括70多个国家政府和区域政治机构的部长和高级代表，就“通过多层次治理打造可持续的城市未来”主题进行交流。

联合国人居署执行主任阿纳克劳迪娅·罗斯巴赫在圆桌会议上表示，全球正经历一场住房危机：10亿人生活在非正规住所，3亿人无家可归，住房缺口达到历史最高水平。这次会议是一个重要的对话机会，有助于推动国家战略与当地现实相结合，以实现住房供给、能源、贫困、城市生物多样性等方面的发展目标。

中国住房和城乡建设部部长倪虹在会上介绍了中国城市以人民为中心的发展理念，打造宜居、韧性、智慧城市，努力为人民群众创造高品质生活空间。倪虹表示，城市是实现可持续发展目标的关键。过去几十年，中国经历了人类历史上规模最大、速度最快的城镇化进程，城市发展成就举世瞩目，中国愿意与大家共享发展经验。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 17 版）

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