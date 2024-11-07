本报记者 白元琪

近日，新加坡副总理王瑞杰在第七届工业转型亚太区博览会开幕式上宣布，新加坡正稳步推进到2030年将制造业附加值提高50%、将新加坡建设成全球先进制造业枢纽的目标，将积极打造人工智能驱动和可持续的制造业生态。不久前，新加坡政府还公布了“智慧型国家2.0计划”，旨在促进全民数字技能提升，构建数字社会。

近年来，新加坡政府积极推动智慧型国家建设，依托科技力量振兴数字经济。中小企业占新加坡本土企业总数的99%左右，用工人数占社会总用工人数的65%以上，是新加坡制造业数字化转型的关键。2017年，新加坡政府推出“中小企业数字化计划”，已有超过9万家中小企业加入该计划。2019年，新加坡政府又推出“数字化启动计划”，中小企业可以向星展银行、大华银行等合作伙伴咨询有关事宜，从而更快捷开启数字化进程。计划实施以来，已有超过3.7万家中小企业从中受益。

新加坡政府不久前还推出“数字企业蓝图”，计划围绕人工智能、云计算、网络安全以及技能培训四大重点领域，制定一系列针对性支持措施，帮助该国中小企业进一步加快数字化转型和提升科技创新能力。根据“数字企业蓝图”，新加坡政府将为中小企业员工科技领域培训提供更多资助，该培训计划帮助约2万名中小企业员工得到数字技能培训，从而增强企业竞争力。

随着中小企业数字化转型不断加快，网络安全风险也随之攀升。受限于技术复杂性和成本压力，许多中小企业难以建立完善的网络安全体系。统计数据显示，新加坡仅有约30%的中小企业采取了必要的网络安全措施，而近八成的企业曾遭受过不同程度的网络安全攻击。为帮助中小企业抵御网络威胁，“数字企业蓝图”将重点整合针对中小企业的网络安全资源，构建多层次的网络安全防护体系，包括网络安全方案和测试工具、咨询服务、行业网络安全准则等。

据新加坡媒体预计，“数字企业蓝图”将在未来5年使至少5万家当地中小企业受益。新加坡通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪表示，中小企业是新加坡经济发展的重要支柱，希望通过“数字企业蓝图”等计划为它们提供切实有效的支持，帮助它们克服困难，把握数字化转型机遇。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 17 版）

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