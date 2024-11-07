新华社里约热内卢11月5日电 （记者赵焱、陈威华）2024巴西中国电影节4日在里约热内卢奥迪恩影院开幕，活动旨在通过电影增进中巴两国人民相互了解，推动两国文明互鉴。

中方嘉宾在开幕式致辞中表示，中国电影市场开放包容，希望与全球电影人密切交流，深度合作。中方期待进一步推进与巴西同行在电影艺术及其产业诸多环节的合作，如建立两国影片在对方国家长期展映的机制、尽快形成符合市场规律的合作项目、加强两国电影资料馆的业务往来等。

今年4月，巴西担任第十四届北京国际电影节主宾国。当时来华参加活动的巴西文化部视听秘书若埃尔玛·贡萨加在北京国际电影节上看到了巴中更广阔的影视合作前景。她表示：“建交50年来，巴中各方面合作不断推进，文化层面合作潜力巨大，今天在有着百余年历史的奥迪恩影院举办巴西中国电影节意义重大，是两国影视界进一步合作的新开始。”

在巴西地理统计局工作的若泽·丹尼埃尔·达席尔瓦非常喜爱中国文化，下班后直奔影院观影。他认为，巴西与中国在电影创作方面可以相互启发、合作拍片，巴西人民喜爱电影，无论何种题材都会有相应的观众群。“比如东北部地区的人喜爱文艺片，北部亚马孙地区的人喜爱与自然、环境有关的影片，而南部地区的人更喜爱生活化的题材，因此多样化的受众群体可以接纳更多优秀中国影片。”

本次活动由中国国家电影局、中国驻巴西使馆、中国驻里约总领馆主办，中国电影资料馆承办，为期5天。其间，包括《抓娃娃》《热辣滚烫》《中国乒乓之绝地反击》等9部影片将在当地上映。开幕式期间，巴西文化部与中国国家电影局、中国电影资料馆分别签署合作备忘录。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)