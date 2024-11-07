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行走在中非友谊之路上（环球走笔）

黄培昭
2024年11月07日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　今年，笔者先后采访体验了中国在非洲建设的三条铁路——坦赞铁路、蒙内铁路和亚吉铁路。三条各具特色的铁路，三条促进非洲发展的交通大动脉，书写着中非合作跨越时代的篇章。

　　从印度洋岸边到非洲大陆腹地，坦赞铁路穿越莽莽草原、崇山峻岭，连接坦桑尼亚和赞比亚，成为中坦赞三国人民永不褪色的“友谊之路”；肯尼亚广袤草原上，蜿蜒的蒙内铁路连接起该国第一大港口蒙巴萨和内陆地区，构成东非铁路网北部走廊的重要部分，被视作“发展之路”“幸福之路”；从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴至吉布提首都吉布提市，非洲首条跨国电气化铁路亚吉铁路，成为促进合作共赢的“繁荣之路”。

　　从上世纪70年代坦赞铁路建成，到2017年5月31日蒙内铁路正式通车，再到2018年1月1日亚吉铁路正式商业运营，三条铁路见证了中非友好合作的不断深化。它们促进了非洲交通网络的完善，助力当地经济发展、技术进步和社会变革。“坦赞铁路不仅带来了物资的流通，更唤醒了我们的民族自豪感”“蒙内铁路是非洲现代化铁路的典范，极大促进了非洲内陆地区的发展。中国的帮助不但让我们有了世界级的铁路设施，还培养了大批本地技术人才”“中国的技术和资金帮助我们实现了从蒸汽铁路到电气化铁路的跨越，亚吉铁路让我们进入全球市场的速度快了几倍”“中国带来的不只是钢轨，更是希望和未来”……当地人发自内心的称赞，让笔者深刻感受到三条铁路为非洲经济社会发展带来的正能量。

　　中非在争取民族独立、人民解放的斗争岁月中结下的牢固友谊，正在携手推进现代化、造福民生的道路上绽放新的光彩。如今在非洲大陆，以坦赞铁路、蒙内铁路和亚吉铁路为代表的中非友谊之路不断延伸，加快了非洲大陆的现代化进程，增进了当地民众的福祉。在2024年中非合作论坛北京峰会上，中方提出中非携手推进现代化十大伙伴行动。中方将在非洲实施30个基础设施联通项目，携手推进高质量共建“一带一路”，打造陆海联动、协同发展的中非互联互通网络。峰会期间，中国和坦桑尼亚、赞比亚签署《坦赞铁路激活项目谅解备忘录》。这不仅将让见证中非友谊的坦赞铁路焕发新活力，也将助力共建国家加速迈向现代化。

　　“我相信，非洲将迎来更多像蒙内铁路这样的合作项目，加速各国的现代化步伐。”蒙内铁路运营总监恩卡拉日前给笔者发来消息说。

　　“朋友请听我讲，铁路的故事长又长。它凝结的是友谊，它带来的是希望。我的家乡，一天天更加美好；我的同胞，一天天更加昂扬……”肯尼亚歌手创作的《蒙内之歌——铁路修到了我家乡》广为传唱。路与路相连，心与心相通。中非同心共筑友好合作之路，双方现代化之路必将越走越宽广。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月07日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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