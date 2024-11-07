本报记者 谢亚宏

第七届进博会上，丹麦参展商在塞尔维亚弗鲁什卡山葡萄酒庄展台与工作人员交流。

本报记者 龚 鸣摄

在塞尔维亚弗鲁什卡山葡萄酒庄的酒窖内，工作人员在检查橡木桶。

本报记者 谢亚宏摄

在塞尔维亚第二大城市诺维萨德西郊的多瑙河畔，弗鲁什卡山上80公顷的葡萄园内，一串串晶莹剔透、颗粒饱满的葡萄挂满枝藤。一些葡萄已经采摘完毕，将被送往一旁的酒庄进行加工。

“自参加首届进博会以来，我们这里出产的葡萄酒对中国市场的出口量不断增加，葡萄园规模也进一步扩大。”塞尔维亚弗鲁什卡山葡萄酒庄特别项目协调员米里雅娜·多里奇告诉本报记者，今年，她和同事们再赴进博会，“我们期待向中国消费者提供更多优质产品”。

“看到了企业在中国市场快速发展的路径”

弗鲁什卡山葡萄酒庄所在区域自然条件优越，是塞尔维亚著名的葡萄酒产区，出产的葡萄酒多次获得奖项。该酒庄约10年前开始向中国市场出口葡萄酒。2018年参加首届进博会以来，酒庄在中国市场的知名度不断提高，对华业务有了大幅拓展。

“进博会让我们看到了企业在中国市场快速发展的路径。”已经数次参加进博会的多里奇表示，“进博会规模之大令人印象深刻。我们不用费心寻找，就能对接大量中国客户，与很多分销商达成合作共识。我们还结识了来自格鲁吉亚、土耳其等国的葡萄酒业同行，他们也将中国视为潜力巨大的市场。”多里奇说，通过进博会，他们不仅可以吸收借鉴同行的先进经验，也更加坚定了深耕中国市场的信心。

此次中国之行，多里奇和同事们带着一项新计划：酒庄准备在明年春节前在中国市场推出最新款葡萄酒，为此他们扩大了参展规模、加大了宣传力度。弗鲁什卡山葡萄酒庄董事长戈尔丹·巴西奇表示：“中国是我们的重要市场，为我们带来了巨大发展动力。未来，我们期待收获更多‘中国机遇’。”

以进博会为平台，扩大对中国市场出口，弗鲁什卡山葡萄酒庄实现了蓬勃发展，产能增加至每年80万升，成为塞尔维亚最大的葡萄酒企业之一。酒庄也成为塞尔维亚对华出口葡萄酒最多的企业之一，每年对华出口量占其海外市场的一半左右。“为满足不断增长的市场需求，我们新开垦了20多公顷土地。再过两年，葡萄就将达到最佳收获水平。”多里奇说。

“帮助我们提高了生活水平”

为了更好适应中国市场，弗鲁什卡山葡萄酒庄下了不少功夫。除了将品牌和酒类名称、各类宣传材料翻译成中文，企业还专门聘请了中国酿酒师，以生产更符合中国消费者口味的葡萄酒。

在酒庄的地下酒窖内，一排排橡木桶有序排放，员工正在检查环境温度和湿度。酒庄首席酿酒师王俐介绍，弗鲁什卡山产出的葡萄酒口感很接近中国消费者的喜好。酒庄特意选择了梅洛等葡萄品种，并采用独特加工工艺，使葡萄酒的风味更加柔和细腻。她拿出一款“奎特梅洛”红葡萄酒介绍：“这是专门针对中国市场推出的产品，会在橡木桶中存放18个月。这款产品是酒庄在中国市场的畅销款。”

仓库中，工人们正在清点已经装箱的葡萄酒，其中一些即将运往中国。多里奇表示，以往他们更多选择海运方式将葡萄酒运往中国，现在开始使用中欧班列运输。她说：“酒庄的葡萄酒通过中欧班列经匈牙利布达佩斯转运至西安，相比海运时间缩短了一半左右。”

在约30公里外的诺维萨德，匈塞铁路塞尔维亚段正在加快建设。多里奇期待匈塞铁路全线建成通车后，酒庄的葡萄酒能以更高效率送达中国消费者手中。

随着市场知名度提升，弗鲁什卡山葡萄酒庄还开放了旅游观光和品酒项目，成为又一项重要收入来源。企业与中国旅行社签订协议，吸引越来越多中国游客前来。多里奇表示，在塞中两国互免签证、互通直航增多的背景下，中国是酒庄第一大外国游客来源地。“我们不仅有中文品酒单，还提供便捷的送货服务。中国顾客在酒庄选好酒后，我们将通过中国的经销商将所选商品送货上门。”

酒庄员工萨尼娅告诉记者，目前酒庄和葡萄园的员工基本来自当地，仅在葡萄采摘高峰期就需要雇用50名工人。企业生产规模不断扩大，添置了更多设备，许多生产工序已实现自动化。员工的薪资高于当地平均水平。“中国市场业务的快速发展，帮助我们提高了生活水平。我们会更加努力，为中国朋友提供高品质的葡萄酒。”

“充分感受到中国市场的巨大潜力”

进博会舞台广阔、机遇可贵，吸引了更多塞尔维亚葡萄酒企业前来。今年7月，百藤、教皇、歌者等塞尔维亚知名酒庄来到上海，发布8款塞尔维亚红葡萄酒。这是它们首次进入中国市场，也都纷纷在第七届进博会上亮相。

特里凡诺维奇酒庄是诺维萨德的一家家族企业。酒庄负责人伊万·特里凡诺维奇告诉记者，今年是该酒庄第三次参加进博会。酒庄目前在中国市场还处于起步阶段，但已感受到无限潜力。“我们的产品去年正式进入中国市场，正在努力适应中国市场的特点和消费者习惯。此次参加进博会的目标是结识更多中国经销商，与他们建立更牢固的联系。”

开放的中国市场，让更多塞尔维亚葡萄酒企业从中受益。根据塞尔维亚国家统计局的数据，2018年至2022年，塞尔维亚葡萄酒对华出口额增加1.72倍，出口量增加1.22倍。

塞尔维亚工商会中国代表处主任耶琳娜·斯特凡诺维奇协助塞企业参加了历届进博会，见证了塞尔维亚参展企业数量不断增多、展览面积不断扩大的过程。她以葡萄酒行业为例介绍，很多塞尔维亚葡萄酒企业不仅要参加第七届进博会，还要参加即将举办的2024上海国际葡萄酒及烈酒贸易展览会，塞尔维亚工商会也将在该展会上开辟国家展区。

塞尔维亚工商会主席查戴日不久前访华，宣布将在北京和湖南增设两个办事处。他表示，塞方已邀请40多家中方伙伴参加今年11月在贝尔格莱德举办的“开放巴尔干”葡萄酒展览会。他说：“这将是塞尔维亚酒企加深与中国市场联系的又一机会。”

更多政策利好效应正在显现。今年5月，中方宣布支持新时代中塞命运共同体建设的首期6项务实举措，其中包括“中方愿扩大进口塞尔维亚特色优质农产品”。7月1日，中塞自贸协定正式生效，塞尔维亚牛肉、葡萄酒、坚果等主要出口产品在进入中国市场时将逐步享受零关税待遇。

塞尔维亚葡萄酒庄协会会长拉伊塔表示，这将为塞尔维亚出口商以及中国进口商带来更多机会，也将促进塞尔维亚葡萄酒行业升级，扩大在中国市场的份额。“过去10年，塞尔维亚对华出口额增长近200倍，塞尔维亚企业充分感受到中国市场的巨大潜力。塞中自贸协定是一个重要利好消息。”斯特凡诺维奇说，塞尔维亚工商会已在网站上建立专门平台，帮助塞企业了解协定内容，以发掘合作商机。

塞尔维亚有句俗语：“朋友是时间的果实。”中国开放的大门越开越大，中塞“铁杆”情谊也将收获更多硕果。

《 人民日报 》（ 2024年11月07日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)