这是9月25日在柬埔寨磅士卑省拍摄的金港高速公路（无人机照片）。

柬埔寨金港高速公路有限公司供图（新华社发）

42岁的柬埔寨人春索披伦是旅游巴士司机。他幸运地成为金港高速第一千万名使用者，在11月1日举行的金港高速开通两周年纪念活动上获得奖励：未来一年内可以免费通行金港高速。春索披伦开心地说道：“感谢中国公司修建这条高速公路，又快又安全，是我们出行的最好选择。”

春索披伦经常载着游客在首都金边和西哈努克港之间往返。他说：“过去我开车走国道，从金边去西哈努克港需要四五个小时。路面不平整，耗时长，要花不少油费、养车费。”自2022年金港高速开通运营后，春索披伦就不再走国道去西哈努克港了，“现在我开车拉着来自世界各地的游客走高速去西哈努克港，全程不到两小时，道路安全又平坦，很方便”。

金港高速公路是中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）按“建造—运营—移交”模式投资的项目，采用中国设计及质量标准，横跨5个省，全长187.05公里，双向四车道。这条高速公路通车后，从金边到西哈努克港的车程从原来的5个多小时缩短至2个小时以内，对于优化柬埔寨路网结构、开发沿线自然和旅游资源、带动区域经济发展、改善投资环境具有重要意义。

在金港高速开通两周年纪念活动上，柬埔寨公共工程和交通大臣奔波涅指出，金港高速深受柬埔寨各地民众的赞赏和欢迎。它连接了多个经济特区和众多潜力巨大的旅游胜地，成为交通运输和互联互通领域的新经济动脉，带来了极大的社会和经济效益。

中国驻柬埔寨大使汪文斌表示，金港高速是柬埔寨第一条高速公路，是中柬共建“一带一路”的标志性工程。金港高速不仅令人直观感受到柬埔寨跨越式发展的速度与活力，更让人深切感受到中柬互利合作的丰硕成果和美好前景，打造了中柬合作的样板，也树立了国际社会共建“一带一路”的典范。

中国路桥柬埔寨金港高速公路有限公司公布的数据显示，开通两年来，金港高速平均日通车量达1.4万辆，最高达3.3万辆，切实提升了民众出行满意度。

金港高速公路收费员邓索肯告诉记者，柬埔寨人非常喜欢这条高速公路，它为司机们提供了安全、便捷、高效的出行选择，给柬埔寨人民带来了很多好处。作为本地员工，邓索肯很自豪能在金港高速公司工作，为柬埔寨社会作出贡献。

金港高速公路有限公司董事长杨杰表示，公司将一如既往地致力于提升道路服务水平，助力当地就业和人才培养，促进当地社会、经济和民生发展，为实现“深化中柬世代友谊、创造更多惠民福祉”重要目标贡献力量。

（据新华社电 记者吴长伟）

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