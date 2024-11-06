人民网伦敦11月5日电 （徐量）11月5日至7日，2024伦敦世界旅游交易会在伦敦埃克赛尔展馆火热举行，以“中国旅游高质量发展”为主题的中国馆精彩亮相，现场各国参展商和观众沉浸式感受中国文化魅力，中国游好评不断。

中外嘉宾为中国馆开幕点亮水晶球。吴若鸣摄

文化汇聚 展示中国旅游高质量发展

中国驻伦敦旅游办事处主任张力在欢迎辞中表示，本届伦敦世界旅游交易会不仅为展示中国丰富的旅游资源提供了契机，也成为深化英中两国关系的重要平台。他指出，今年中国馆的主题展示了中国绿色发展理念及丰富多彩的非物质文化遗产，彰显了中国对绿色可持续发展的重视与投入，以及注重保护各地的自然环境和文化特色。希望未来能够在这一共同理念的基础上，进一步加强与各国间的旅游合作。

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅在致辞中介绍了中国旅游发展情况和趋势。近年来中国形成了全球最大的国内旅游市场，2024年前三季度，中国各口岸入境的外国人达2282.1万人次，中国游好评不断。

中国驻英国大使馆临时代办王起强调，作为国际旅游最大客源国和主要目的地，我们推动国际旅游交流合作、加快建设文化强国、旅游强国，也体现了中国坚定不移推进中国式现代化、推进高水平对外开放的姿态和决心，为世界旅游业发展贡献市场机遇和合作空间。

英国国家旅游局首席执行官叶佩茜（Patricia Yates）向在场来宾分享了自己日前在上海和北京的旅行体验，她表示，中国作为英国非常重视的旅游目的地之一，预计明年会在英国最具价值的市场排名第三，希望两国建立更牢固的伙伴关系，推动英中企业共同受益，携手成长。

精彩纷呈 感受多省市文旅新魅力

开幕当天，中国馆展示活动精彩纷呈，来自北京、新疆、陕西、广西的文旅部门纷纷“出拳过招”，通过多种形式展示当地旅游形象，吸引各国参展商驻足洽谈合作。

壮丽的自然风光、浓郁的西域风情、丰富多彩的新疆民俗......“新疆是个好地方”文旅推介会通过播放精彩的文旅宣传片，让各国参展商仿佛来到大美新疆，新疆推介官还特别介绍南北疆旅游看点、美食之旅、探险之旅等精品旅游产品，各国旅行商对新疆的旅游资源表现出非常高的兴趣，纷纷向新疆代表了解新疆入境游。北京文旅为来宾们提供了制作“兔儿爷”的手工作坊，让观众在互动活动中感受到浓浓的京味。奇妙的VR体验、精致的茶点、浓香的美酒、还有地道美味的小食，也成为了中国馆的加分项，参展商在品尝之后都竖起了大拇指。

“中国馆”新疆旅游推介会现场介绍。杨浩鹏摄

观众参加“兔儿爷”手工坊。杨浩鹏摄

英格兰约克旅游局局长萨曼莎·亨特在采访中表示，很开心受邀参加中国馆的活动，约克和中国有着深厚的联系，同陕西省西安市都以历史而闻名，希望能和西安更多互动融合。

当天来到活动现场的还有一些热爱中国文化的新生代，今年第23届“汉语桥”世界大学生中文比赛全英大区赛季军欧菲菲特意从兰卡斯特大学赶到伦敦，很兴奋地去尝试中国馆内的各种文化项目，她说，虽然去过中国两次，但远远不够，计划明年能够去中国留学。

英格兰约克旅游局局长萨曼莎·亨特接受采访。 吴若鸣摄

“中国馆”展区现场洽谈。 杨浩鹏摄

“中国馆”展区现场洽谈。 杨浩鹏摄

(责编：刘洁妍、杨牧)