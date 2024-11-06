古典文明的关键是“典”，不是所有的“古”都能成为“典”，只有集中体现了人类的生存智慧、生命智慧，源于人类对天地万物、时序经纬的心灵感悟和提炼总结，成为人类精神文明宝贵财富的思想文化结晶，才能成为“经”“典”。一切经典都具有超越时空的历史价值与当下价值，解亘古变化之秘，释当今人生之惑，鉴古知今，为世界的未来提供有益启示。

古典文明既是世界传统文化的精髓，又包蕴着现代文明的萌芽。古典与现代具有内在一致的理论逻辑，文脉赓续，不绝于缕。人类由此知道自己是谁，在做什么，还要做什么。

古典文明是世界文明多维度交流互鉴的载体和可持续阐释的源文本，现代文明是在古典文明的基础上与时俱进的成果。

古典文明与现代文明一体承续，阐释、钩连出世界文明发展历史的昨天、今天和明天。以此为线索，就可以明晰人类世界如何不断推陈出新，吐故纳新，经典相继，永续发展。

在经济全球化的今天，人类面临着共同的挑战和问题，需要全球性的解决方案。古典文明是人类文明可持续发展之源，无论是古希腊哲学还是古埃及文明、印度文明，都和中华文明一样是人类古典文明的精华，自古至今一直滋养着人类文明的土壤，推动全球经济文化的发展繁荣，为构建共建共治共享的全球文明和谐发展格局提供着智慧模式和创新思路。

古典文明与现代文明都是人类日常生活的载体，且都是为了使人类的生活变得更加美好。古典文明和现代文明都是为了向一代代人表明人的美好生活是一种什么样的历史形态，如何建设一个更美丽的世界，未来的世界会如何美好。在这样的世界里，人类和谐相处、共生共进，中华文明孕育出的人类命运共同体理念就会成为世界文明共同的精神家园。

（作者系同济大学国际文化交流学院院长 孙宜学）

(责编：贾文婷、崔越)