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“世界古典学大会 · 走读中国之中原行”活动启动

2024年11月06日15:21 | 来源：经济日报客户端
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　　11月3日，“世界古典学大会·走读中国之中原行”活动在郑州启动，来自13个国家和地区的40余位外籍古典学专家学者踏上中原大地。3日下午，外籍专家学者先后参访东城垣遗址博物馆、郑州商都遗址博物院、郑州市文物考古研究院考古博物馆、郑州商城国家考古遗址公园，领略商都风貌，感受中华文化。

　　外籍专家学者在参观郑州商都遗址博物院。经济日报记者刘沛恺摄

　　据了解，首届世界古典学大会将于11月6日至8日在北京召开。大会召开前，将在山东、河南、四川组织“世界古典学大会·走读中国”活动。其中，“世界古典学大会·走读中国之中原行”活动于11月3日至5日举办，多位在豫知名专家学者与外国嘉宾同行，开展交流对话，促进文明互鉴。

　　外籍专家学者沿木栈道登上城墙。经济日报记者刘沛恺摄

　　活动期间，外籍专家学者将走进郑州、洛阳、安阳三个知名华夏古都，探访河南博物院、二里头夏都遗址博物馆、殷墟博物馆等地，感知商代古城墙的宏伟壮阔，领略东方“蒙娜丽莎”的迷人微笑，读懂“甲骨卜辞”的文字密码，切实感受中华文化的博大精深、源远流长。

　　意大利学者、复旦大学历史学系爱琴海考古学博士后基娅拉·德格·雷戈里奥（Chiara　De　Gregorio）是本次大会的与会嘉宾，此行是她第一次来到河南。她表示，世界古典学大会为世界古典文明研究者交流思想提供了重要平台，此行最期待参观河南各地的博物馆和龙门石窟。（经济日报记者 刘沛恺）

　

(责编：贾文婷、崔越)

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