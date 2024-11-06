采埃孚在2024德国汉诺威商用车展上发布最新产品。人民网记者 刘仲华摄

人民网柏林11月5日电 （记者刘仲华）德国采埃孚集团首席执行官霍尔格·克莱因（中文名柯皓哲）日前接受记者专访时表示，“中国是全球最大的汽车市场，整个汽车行业通过不断引入新技术、增加附加值来实现更大发展。”作为一家全球性技术公司，采埃孚将继续加码中国，持续投资、持续创新、持续推进本土化，不断提升以中国为主体的亚太地区市场在采埃孚全球市场的地位。

拥有超过百年历史的采埃孚是世界500强企业，长期致力于为乘用车、商用车和工业领域提供移动出行产品和解决方案，是全球重要的汽车零部件供应商。自1981年进入中国市场以来，采埃孚抓住中国经济发展机遇，取得了长足发展。目前，采埃孚在上海设置亚太区总部，在中国各主要城市布局5家研发中心以及近50家制造工厂，将所有采埃孚的全球先进技术引入中国。2023年，采埃孚在中国市场销售额再创新高，达81亿欧元，比上年增长5.2%。

柯皓哲表示，采埃孚与中国本土整车企业共成长，在互学互鉴中实现互利共赢。目前采埃孚在华业务占整个集团业务约20%，未来目标是将这一比例提升至30%。今年，采埃孚在武汉投资了安全气囊生产基地项目和汽车制动产品线升级项目，在广州建立的新的研发中心已投入运营。

“中国在采埃孚全球战略中的地位至关重要。中国经济增长动力强劲，中国市场规模本身极具吸引力，中国的创新能力也同样重要。中国客户对新技术的接受度非常高，使得我们能在中国开发最新技术，进而推广至全球。”柯皓哲表示，经过40多年发展，采埃孚在中国历经 “中国销售”“中国制造”“中国研发”等阶段，在他看来，“中国引领”的效应正日益凸显。

柯皓哲说，对采埃孚而言，中国已经成为全球产品和技术率先推出的重要基地和创新中心之一。中国大力推动绿色转型与可持续发展，为采埃孚在华发展提供了新机遇。在不久前举行的2024德国汉诺威商用车展期间，采埃孚与中国企业签署战略合作协议，将先进的商用车混合动力驱动系统引入中国市场。采埃孚还参与风电传动业务，在天津设立了工厂，为风机生产零部件，助力中国合作伙伴绿色转型。

柯皓哲表示，从全球视角看，技术发展日新月异，如果人为地设置贸易壁垒，推行保护主义，将让多数企业利益受损。德中、欧中之间应进行更多交流对话，增进彼此理解，从而加强合作。“我相信，自由贸易和公平竞争将使所有企业更具活力，从而推动全球经济发展。”

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