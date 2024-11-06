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巴西驻华大使馆举行新书《那么远，这么近》发布仪式 共绘中巴数字合作新篇章

2024年11月06日11:28 | 来源：人民网-国际频道
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《那么远，这么近—互联网市场新大陆巴西》新书发布会日前在巴西驻华大使馆举行。人民网记者 鲁扬摄

《那么远，这么近—互联网市场新大陆巴西》新书发布会日前在巴西驻华大使馆举行。人民网记者 鲁扬摄

人民网北京11月6日电 （记者鲁扬）近日，短视频平台快手与巴西驻华大使馆在北京联合举办了《那么远，这么近—互联网市场新大陆巴西》新书发布会，共同庆祝中巴建交50周年。中国政府拉美特别事务代表邱小琪、巴西驻华大使高望出席了新书发布仪式。

该书深入探讨了巴西的政治、经济、历史、地理、文化、宗教和互联网产业发展，揭示了巴西多元文化的丰富性和复杂性，详细介绍了巴西的工业化梦想和电商的蓬勃发展，特别是巴西青年对互联网的广泛使用和创新。

中国政府拉美特别事务代表邱小琪出席新书发布会并发表致辞。人民网记者 鲁扬摄

中国政府拉美特别事务代表邱小琪出席新书发布会并发表致辞。人民网记者 鲁扬摄

邱小琪在致辞中表示，中巴建交50年来，在双方的共同努力下，两国关系正走在一条非常美好的光明大道上。他提出，两国关系的一个重要组成部分是经济贸易和投资等往来，在这方面要向快手表示祝贺，作为一个年轻的互联网公司，在短短的时间内在巴西取得了非常重要的发展。

巴西驻华大使高望出席新书发布仪式并发表讲话。人民网记者 鲁扬摄

巴西驻华大使高望出席新书发布仪式并发表讲话。人民网记者 鲁扬摄

高望表示，这本书的发布是一个重要的里程碑，有助于让更多中国人了解巴西。他分享了自己的亲身经历，提到每当他在快手上发布内容后，总能有人在街头巷尾认出他，让他深切感受到了快手的影响力。他希望这本书能够吸引更多的中国企业家和创业者进入巴西市场，共同探索新的合作机会。

快手高级副总裁、国际化业务负责人马宏彬表示，作为全球数字平台，快手国际化业务近年来加速发展，特别是在巴西市场，海外用户、内容、电商、商业化生态持续繁荣。中巴两国长期以来建立的友好关系，为Kwai巴西这样连接彼此文化、充满活力的数字社区打下了坚实的基础，目前Kwai在巴西已拥有超过6000万活跃用户。

(责编：贾文婷、杨牧)

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