人民网洛阳11月5日电 （谢莹）2345个窟龛、10万余尊佛像、2800多块碑刻题记、占地面积31.7平方千米，这里是位于河南省洛阳市南郊的龙门石窟。近日，“行走河南·读懂中国河”媒体团成员走进位于河南洛阳的龙门石窟，在这里，处处都有中西方文化交融的历史印记。

参观过程中，景区讲解员高瑞娜向媒体团一行讲解了龙门石窟至今还保留着北魏至唐代外国人和外族人所雕刻的佛像。“现存龙门石窟的窟龛中，我们可以看到印度高僧宝思惟造丈六石龛、吐火罗僧宝隆造释迦像龛、新罗像龛，以及中亚昭武九姓安、康、石、曹等家族开凿的石窟。”此外，莲花洞内外的佛塔、胡人弟子形象，以及其石窟的龛楣和背光装饰中都融入了大量的西域乐器和西方动植物图案，这些无不见证龙门石窟千百年前的中西方文化交融。

国内外游客纷至沓来，只为一睹龙门石窟风采。俄国游客达莉亚·叶尔米洛娃在大卢舍那像龛群雕前不住赞叹：“这是我第一次来龙门石窟参观，这些古老的雕刻建筑太美了。”

龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳时期，迄今有1500多年历史。2000年11月30日，龙门石窟正式列入《世界遗产名录》。

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