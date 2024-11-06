嘉宾合影。布加勒斯特大学孔子学院供图。

人民网华沙11月5日电 （记者禹丽敏）当地时间11月4日，“牡丹文化海外传播站—罗马尼亚站”揭牌仪式在布加勒斯特大学孔子学院（以下简称“布大孔院”）顺利举行。

中国驻罗马尼亚大使馆文化参赞张丽丽在致辞中指出，中国人喜爱牡丹，因为牡丹代表了中华民族的优秀品格。“牡丹文化海外传播站——罗马尼亚站”将为中罗两国友好关系注入新的活力，并期待其成为两国人民增进理解与友谊的桥梁。

中国政法大学副校长卢春龙在致辞中高度肯定了布大孔院在促进中罗人文交流、中文教育和人才培养方面的成就。他指出，此次活动是国内优质文化资源与海外传播平台的强强联手，希望未来中罗以花为媒，共同讲好牡丹故事，谱写中罗友谊新篇章。

山东菏泽市委常委、宣传部部长曹临回顾了菏泽市与布大孔院在过去一年共同举办的牡丹文化活动。她表示，布大孔院是全球国际中文教育领域的重要力量，菏泽市作为中国牡丹之都，愿意继续做好中外友好交往的美丽使者，与布大孔院共同绘制中罗文化合作新画卷。

布大孔院罗方院长白罗米表示，中国的牡丹文化将成为罗中两国文化交流和友谊发展的新纽带，期待两国在未来通过展览、讲座和文化交流等活动，将牡丹的芳香播撒至罗马尼亚的每个角落。

活动中，非遗剪纸传承人王静静展示了牡丹剪纸技艺，获得了在场学生的阵阵掌声。布大孔院中文专业学生代表陈琳娜感谢菏泽市赠送的精美牡丹工艺品，她希望未来能前往菏泽，亲身感受牡丹的魅力。

最后，张丽丽和白罗米为“牡丹文化海外传播站—罗马尼亚站”共同揭牌，这是牡丹文化海外传播站首次在罗马尼亚挂牌。这不仅标志了中罗两国文化的交流互鉴走上了新台阶，更为推动中华文化走向世界提供了更为坚实和广阔的平台。

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