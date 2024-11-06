人民网迪拜11月5日电 （记者管克江）阿联酋阿布扎比瑞姆岛的一处滩涂地里，一株株红树苗摇曳着新枝。不远处，一座大桥如彩虹般飞架在海面。“看着大桥一步步建成，红树苗也在茁壮成长，我觉得自己的工作很有意义。”环境工程师埃斯拉姆笑着说。作为中国土木承建阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目的一员，埃斯拉姆负责项目地区红树林的养护和新苗培育工作。

瑞姆岛跨海大桥长365米，连接阿布扎比的沙姆斯地区与塔莫赫地区，恰好经过一处红树林。红树林拥有重要的生态功能和丰富的生物多样性，阿布扎比的红树林是世界上最大的红树林生态系统之一。项目在设计之初便考虑到了红树林生态系统的保护。经过多轮设计方案研究，最终选定了对红树林影响较小的位置作为桥址。

图为瑞姆桥施工现场。中国土木供图

根据施工需要，仍需移除一小部分红树林。“红树林是沙漠连接大海的绿洲。保护好当地生态，不仅是当地政府的要求，也是项目义不容辞的责任。”中国土木阿布扎比项目部经理王翰广说，项目部决定补种更多红树。

补种工作从2023年12月开始。考虑红树林幼苗培育对专业技术要求较高，项目部聘请了专业团队进行指导，在指定区域内种植了近6000棵红树林幼苗，这个数量是移除数量的2倍有余。

“从选地、选种，到监测、种植、养护等，红树苗的培育在不同阶段有不同要求。”埃斯拉姆介绍，为确保幼苗生长环境，项目团队在培育区域进行沼泽清淤、植地开垦、土壤冲洗等工作，并对红树种子的破皮、发芽、破土而出、长出幼苗等各阶段进行严密监测。“幼苗已长到三十多厘米高，我们仍旧保持每三天监测一次的频率，确保幼苗继续茁壮成长。”

工作人员在监测红树苗生长情况。中国土木供图

红树苗种植得到了当地社区的关注和支持，很多民众成为环保志愿者。一位当地民众表示：“中企积极参与我们的基础设施建设，还高度重视环境保护，树立了良好形象。”

如今，瑞姆岛跨海桥项目已进入收尾阶段。大桥建成后，将使连接两地的通勤时间由原来的20分钟缩短到5分钟，而且在桥上可以欣赏到美丽的红树林景观。不久的将来，瑞姆岛跨海桥附近，蓝天碧海之下将新添一片“浓绿”，为阿布扎比增添更多的生机。中国土木阿联酋分公司总经理王磊表示：“中企在海外建设中要坚持环保理念、推进绿色施工，这是高质量共建‘一带一路’的题中应有之义。”

(责编：贾文婷、杨牧)