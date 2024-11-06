人民网东京11月5日电 （记者朱玥颖）为纪念隐元禅师生诞432周年，11月4日，“茶和天下·隐元禅师大茶会”在日本京都宇治黄檗宗大本山万福寺隆重举行。中国驻大阪总领事馆副总领事方炜、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛、宇治市市长松村淳子、全日本煎茶道联盟理事长（静风流家元）海野俊堂、石州流家元片桐贞明、小笠原流煎茶道家元嗣小笠原秀邦、大阪中之岛美术馆馆长菅谷富夫、青少年文化研修道场理事长田中博志、日中茶文化交流协会理事长于昊男、黄檗文化促进会会长林文清等嘉宾出席了大茶会，参与了中国茶文化的“寻茶之旅”。

茶会嘉宾合影。中国驻大阪旅游办事处供图

万福寺“开山堂”庭院里，特制的 “隐元禅师宝船”静静伫立，仿佛在倾诉着隐元禅师历尽千辛万苦，将中国的优秀文化、生活习惯以及煎茶与茶道传入日本的伟大功绩。阳光透过“寻茶记”幕布洒下斑驳的光影，空气中弥漫着淡淡的茶香与禅意，营造出一种宁静而深邃的氛围。

本次活动特别打造的隐元禅师宝船。中国驻大阪旅游办事处供图

在象征中日文化交融的枯山水画轴前，黄檗宗大本山万福寺管长近藤博道猊下与荒木将旭执事长，恭敬地献上宇治本地的“青雫” 煎茶和特制的“隐龙”乌龙茶。

黄檗宗大本山万福寺管长近藤博道献茶。中国驻大阪旅游办事处供图

在茶会上还专门发布了“茶和天下主题精品旅游线路”，嘉宾们边聆听专业讲解，领略中国茶产地的不同魅力，边品尝来自不同地域的乌龙茶、龙井、普洱茶等代表性中国茶。随着茶香四溢，来宾们轻轻闻香、细细品茶，感受“茶和天下”的理念。

近藤管长在致辞中提到，隐元禅师于明清时代来到日本，在当地传道解惑，成为日中文化交流的重要使者。为了把这份精神传承下去，我们深感责任重大，也认识到今后还将不断面临新课题。最近，万福寺的法堂、大雄宝殿、天王殿刚刚被指定为国宝。希望在座的各位能够通过茶会感受“禅茶一味”的魅力，与万福寺结下深厚的缘分，期待未来能够在茶文化以及更多领域开展深入的探讨与交流，共同传承和弘扬隐元禅师的精神。

方炜副总领事表示，煎茶艺术是隐元禅师带来日本的文化瑰宝，中国驻大阪旅游办事处与万福寺各位高僧在这里继承前人遗志，以茶会友，广结良缘，意义非凡。衷心希望各位日本朋友能够带着茶会上的所见、所闻、所感实际到中国走走看看，中国随时敞开大门热烈欢迎各位的到来。

松村淳子市长表示茶会是沟通心灵的活动，日本的煎茶传统享有盛名。在悠久的茶文化发展历史中，日本茶道在保留日本特色的同时，融合了中国茶文化元素，使“茶道”成为中日文化交流的重要桥梁。希望此次茶会活动能够成为进一步促进日中友好交流的契机，衷心祝愿两国的文化交流事业不断深化，前景更加广阔、越来越美好。

为了让更多日本民众沉浸式体验中国茶文化，活动还以万福寺的国宝及重要文化遗产建筑群为舞台，现场设置了浙江、武夷山、茶马古道等多个富有特色的茶文化体验区，近千名游客开启了一场“茶和天下”的寻茶之旅。游客们进入万福寺时会得到一张寻茶地图，伴随着轻柔的古琴声，他们可以在古建筑之间寻找茶香的来源。通过亲身品茶，游客们不仅体验了不同茶叶的风味，还深入了解了中国各大茶产地的独特魅力。互动体验激发了让日本民众对中国茶文化的浓厚兴趣，许多客人表示希望能实地探访中国的茶产地，以进一步感受和探索当地的茶文化。

“茶和天下·隐元禅师大茶会”由日本黄檗宗大本山万福寺、中国驻大阪旅游办事处、日中茶文化交流协会共同主办，日本文化厅、宇治市后援。此次茶会是一次中日文化交流的茶香盛典，展现了茶文化的独特魅力，体现了隐元禅师提倡的“东西互照”精神，激发了参与者对中国茶文化的向往以及实地探访茶产地的热情。

游客们在浙江体验区品茶。中国驻大阪旅游办事处供图

(责编：贾文婷、杨牧)