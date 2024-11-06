人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“茶和天下·隐元禅师大茶会”在日本京都宇治举行

2024年11月06日09:57 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网东京11月5日电 （记者朱玥颖）为纪念隐元禅师生诞432周年，11月4日，“茶和天下·隐元禅师大茶会”在日本京都宇治黄檗宗大本山万福寺隆重举行。中国驻大阪总领事馆副总领事方炜、中国驻大阪旅游办事处主任马晓琛、宇治市市长松村淳子、全日本煎茶道联盟理事长（静风流家元）海野俊堂、石州流家元片桐贞明、小笠原流煎茶道家元嗣小笠原秀邦、大阪中之岛美术馆馆长菅谷富夫、青少年文化研修道场理事长田中博志、日中茶文化交流协会理事长于昊男、黄檗文化促进会会长林文清等嘉宾出席了大茶会，参与了中国茶文化的“寻茶之旅”。

茶会嘉宾合影。中国驻大阪旅游办事处供图

茶会嘉宾合影。中国驻大阪旅游办事处供图

万福寺“开山堂”庭院里，特制的 “隐元禅师宝船”静静伫立，仿佛在倾诉着隐元禅师历尽千辛万苦，将中国的优秀文化、生活习惯以及煎茶与茶道传入日本的伟大功绩。阳光透过“寻茶记”幕布洒下斑驳的光影，空气中弥漫着淡淡的茶香与禅意，营造出一种宁静而深邃的氛围。

本次活动特别打造的隐元禅师宝船。

本次活动特别打造的隐元禅师宝船。中国驻大阪旅游办事处供图

在象征中日文化交融的枯山水画轴前，黄檗宗大本山万福寺管长近藤博道猊下与荒木将旭执事长，恭敬地献上宇治本地的“青雫” 煎茶和特制的“隐龙”乌龙茶。

管长近藤博道献茶

黄檗宗大本山万福寺管长近藤博道献茶。中国驻大阪旅游办事处供图

在茶会上还专门发布了“茶和天下主题精品旅游线路”，嘉宾们边聆听专业讲解，领略中国茶产地的不同魅力，边品尝来自不同地域的乌龙茶、龙井、普洱茶等代表性中国茶。随着茶香四溢，来宾们轻轻闻香、细细品茶，感受“茶和天下”的理念。

近藤管长在致辞中提到，隐元禅师于明清时代来到日本，在当地传道解惑，成为日中文化交流的重要使者。为了把这份精神传承下去，我们深感责任重大，也认识到今后还将不断面临新课题。最近，万福寺的法堂、大雄宝殿、天王殿刚刚被指定为国宝。希望在座的各位能够通过茶会感受“禅茶一味”的魅力，与万福寺结下深厚的缘分，期待未来能够在茶文化以及更多领域开展深入的探讨与交流，共同传承和弘扬隐元禅师的精神。

方炜副总领事表示，煎茶艺术是隐元禅师带来日本的文化瑰宝，中国驻大阪旅游办事处与万福寺各位高僧在这里继承前人遗志，以茶会友，广结良缘，意义非凡。衷心希望各位日本朋友能够带着茶会上的所见、所闻、所感实际到中国走走看看，中国随时敞开大门热烈欢迎各位的到来。

松村淳子市长表示茶会是沟通心灵的活动，日本的煎茶传统享有盛名。在悠久的茶文化发展历史中，日本茶道在保留日本特色的同时，融合了中国茶文化元素，使“茶道”成为中日文化交流的重要桥梁。希望此次茶会活动能够成为进一步促进日中友好交流的契机，衷心祝愿两国的文化交流事业不断深化，前景更加广阔、越来越美好。

为了让更多日本民众沉浸式体验中国茶文化，活动还以万福寺的国宝及重要文化遗产建筑群为舞台，现场设置了浙江、武夷山、茶马古道等多个富有特色的茶文化体验区，近千名游客开启了一场“茶和天下”的寻茶之旅。游客们进入万福寺时会得到一张寻茶地图，伴随着轻柔的古琴声，他们可以在古建筑之间寻找茶香的来源。通过亲身品茶，游客们不仅体验了不同茶叶的风味，还深入了解了中国各大茶产地的独特魅力。互动体验激发了让日本民众对中国茶文化的浓厚兴趣，许多客人表示希望能实地探访中国的茶产地，以进一步感受和探索当地的茶文化。

“茶和天下·隐元禅师大茶会”由日本黄檗宗大本山万福寺、中国驻大阪旅游办事处、日中茶文化交流协会共同主办，日本文化厅、宇治市后援。此次茶会是一次中日文化交流的茶香盛典，展现了茶文化的独特魅力，体现了隐元禅师提倡的“东西互照”精神，激发了参与者对中国茶文化的向往以及实地探访茶产地的热情。

游客们在浙江体验区品茶。

游客们在浙江体验区品茶。中国驻大阪旅游办事处供图

(责编：贾文婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部