新华社北京11月5日电 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼4日说，以色列方面近期限制运入加沙地带人道主义援助物资的规模，无法满足加沙民众需求。

以色列外交部同一天宣布，以方结束与近东救济工程处上世纪60年代达成的合作协议。以色列一系列事关加沙人道主义状况的做法遭到国际社会谴责，甚至盟友美国也给出差评。

这是10月29日在加沙地带汗尤尼斯拍摄的一处联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开设的避难所。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以方限制援助规模？

拉扎里尼4日在社交媒体发文说，以色列近期限制了援助物资进入加沙地带的规模，日均只有30辆卡车获准进入，为近段时间以来最小规模，仅为本轮巴以冲突爆发前日均运入加沙地带商品和人道主义援助物资总量的6%。

10月23日，人们在加沙地带北部的加沙城领取救济食品。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

“这根本无法满足200万人的需求，许多人挨饿、生病，有的处于绝望状态。”拉扎里尼说。

以色列政府一名发言人否认拉扎里尼的说法，称以方没有对人道主义援助物资进入加沙地带作出限制，仅3日就有47辆运送援助物资的卡车进入加沙。

除了食品、医疗物资和其他必需品短缺，加沙民众还面临以色列军队的持续空袭。加沙地带卫生部门说，以军持续空袭加沙北部杰巴利耶难民营附近的卡迈勒·阿德万医院，导致许多医护人员和病患受伤。法新社报道，这家医院是加沙北部唯一还能部分运转的医疗机构。

据路透社报道，以军4日对加沙北部和中部多地的空袭导致至少16人死亡。

本轮巴以冲突去年10月爆发以来，以军在加沙地带的行动已导致巴方超过4.3万人死亡，另有超过10万人受伤。

结束合作致雪上加霜

以色列外交部4日宣布，以方已正式通知联合国，取消1967年与近东救济工程处达成的合作协议。以色列议会上周通过两项法案，断绝与近东救济工程处关系，禁止这一机构在以色列及东耶路撒冷从事相关活动。

这是10月19日在加沙地带拍摄的逃离加沙地带北部杰巴利耶难民营的民众。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

以方“封杀”近东救济工程处的做法遭到国际社会谴责。

拉扎里尼说，以方在限制人道主义援助物资运入加沙地带的同时撕毁与近东救济工程处的合作协议，这让“承受难以言说苦难”的加沙民众雪上加霜。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克说，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯强调近东救济工程处在加沙地带的作用至关重要、无可代替。

世界卫生组织总干事谭德塞同样谴责以色列的举动，说“没有其他援助机构可以替代近东救济工程处，这项禁令不会让以色列更安全，只会加重加沙人民的苦难、增加疾病暴发的风险”。

近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。近东救济工程处在加沙地带约有1.3万名工作人员。据法新社报道，本轮巴以冲突去年10月爆发以来，该机构有200多名工作人员丧生，其在加沙的设施约三分之二受损或被毁。

美国打分“不及格”

美国国务院发言人马修·米勒4日谈及以色列在改善援助物资进入加沙情况方面是否达到美方设定标准时说，他给以色列“打不及格”。

10月7日清晨，在加沙地带南部汗尤尼斯，一名儿童站在一栋受损建筑的窗旁。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

“直到今天，情况没有显著改善，”米勒说，“我们看到一些举措有所增加，但信中建议尚未得到落实。”

米勒所指信件是美国国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀10月13日给以色列方面的“私人信件”，美方要求以方在30天内采取措施应对加沙地带严峻的人道主义危机，包括以方必须允许每天至少350辆运送食品和其他物资的卡车进入加沙地带、反对以色列以立法手段切断与近东救济工程处的联系等。如果以方不能满足前述要求，可能导致美方对以军事援助在法律层面受限。

米勒说，情况不容乐观，“他们没有落实美方建议的所有事情”。

据美国国防部4日通报，奥斯汀10月31日与以色列国防部长约亚夫·加兰特通电话时重申了确保人道主义援助快速进入加沙地带的重要性。（包雪琳）

(责编：刘叶婷、崔越)