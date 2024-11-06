新华社北京11月5日电 截至4日，西班牙洪灾已导致至少218人遇难。随着救援进入第六天，西班牙已投入上万人参与救灾，大部分受灾地区恢复电力、燃气和通信网络。路透社分析，冷热空气相遇形成的一种破坏性天气系统或为导致本次洪灾的主要原因。

11月3日，志愿者在西班牙巴伦西亚拉托雷地区清理淤泥。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

西班牙东南部10月29日晚至30日凌晨突降暴雨，引发严重洪灾。西班牙政府4日说，洪灾导致至少218人死亡，其中巴伦西亚自治区214人，死亡人数可能进一步上升。据路透社报道，这是1967年以来欧洲死亡人数最多的洪灾。

法新社报道，4日共有约1.7万名军人、警察、国民警卫队人员和消防员投入分发物资、清理废墟、修复基础设施等多项救援工作。当地政府官员说，截至4日，受灾地区几乎所有电力供应和60%的通信网络已恢复，93%受灾民众重获燃气供应，铁路和公路则仍在修复中。

这是11月3日在西班牙巴伦西亚塞达维地区拍摄的洪水退去后污迹斑斑的汽车。新华社记者孟鼎博摄

洪水袭来时，一些民众被困在地下停车场和隧道内的汽车中，来不及逃生，搜寻其遗体的难度较大。潜水员使用水泵等重型机械清理积水，并在无人机和嗅探犬帮助下搜寻遇难者遗体。

另据路透社消息，一艘载有104名海军陆战队员的军舰以及满载食物和饮用水的卡车车队4日抵达巴伦西亚港。

11月3日，志愿者在西班牙巴伦西亚市区分发物资。新华社发（巴勃罗·莫拉诺摄）

西班牙司法大臣费利克斯·博拉尼奥斯4日晚透露，西班牙政府定于5日召开内阁会议，把巴伦西亚、安达卢西亚、卡斯蒂利亚-拉曼查和加泰罗尼亚部分受灾村庄认定为“严重受灾地区”，以便向政府申请紧急救助金。会议还将批准一揽子救济措施，帮助灾民度过困境。

巴伦西亚自治区主席卡洛斯·马松说，计划向区内受灾城镇和家庭发放救助金。他说，巴伦西亚地区将向西班牙中央政府申请总额约314亿欧元（约合314.6亿美元）的救助金，其中包括重建关键基础设施的资金。

这是11月2日在西班牙乌铁尔拍摄的受灾区域（无人机照片）。新华社记者孟鼎博摄

据路透社分析，此次洪灾由冷热空气相遇产生的巨大雨云所引发。这种极具破坏性的天气系统在西班牙名为DANA，是西班牙语“高海拔孤立低气压”的首字母缩写。

当冷空气吹过温暖的地中海水域时，热空气迅速上升形成密集的雨云。这些雨云能够在同一地区停留数小时，从而提升破坏力。

在英国雷丁大学水文地理学教授汉娜·克洛克看来，西班牙此次遭遇的暴雨和洪灾是反映气候变化的又一“罪证”，“未来我们会看到更多像这样的严重洪灾发生”。（孙硕）

(责编：刘叶婷、崔越)