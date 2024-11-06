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东西问·古典学丨吴飞：研究古典学，不是为了复古

2024年11月06日09:06 | 来源：中国新闻网
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　　编者按：首届世界古典学大会将于11月6日至8日在北京举行，主题为“古典文明与现代世界”。　　

　　中新社“东西问”专栏特推出系列策划，访谈中外知名专家学者，回溯人类思想之源、总结人类历史智慧、发掘人类文明传统，探讨古典文明与现代世界的深层联系。该系列自11月4日起推出，敬请垂注。

　　中新社北京11月4日电 题：研究古典学，不是为了复古

　　——专访北京大学哲学系、宗教学系教授，北京大学礼学研究中心主任吴飞

　　作者 安英昭 裴心语 王世博

　　古典学不仅有助于人们理解古代文明，也为现代社会提供理解自身的历史视角，更是促进不同文明间交流互鉴的重要纽带。在古今中西交汇的节点上，中国古典学呈现出未来可期的发展前景。

　　古典学具体包含哪些范畴？中西古典学存在哪些异同？古典学研究如何作用于古今、中外对话？在首届世界古典学大会开幕前夕，中新社“东西问”独家专访北京大学哲学系、宗教学系教授，北京大学礼学研究中心主任吴飞，对上述问题进行解读。

　　视频：【东西问】吴飞：研究古典学，不是为了复古来源：中国新闻网

　　现将访谈实录摘要如下：

　　中新社记者：古典学包含哪些研究领域和范畴？与其他学科如历史学、文学或哲学有何交集与区别？

　　吴飞：作为一门学科，古典学对于中国大众而言是一个比较陌生的概念，目前在中国主要高校，古典学也只是刚开始，且存有一些争议。西方古典学的概念界定比较明确，古希腊、古罗马研究就是古典学，这是大家比较公认的。但近年来，西方古典学界也普遍提出“多元文明”的古典学概念，探讨古代中国、古代阿拉伯等文明中的古代经典研究是否可以纳入古典学范畴等。

　　对于中国，至少有两个领域是比较明确属于古典学的。一是对古希腊、古罗马的研究，属西方古典学范畴；二是先秦的经、子文献，属中国古典学范畴。在西方，虽然狭义的古典学范围是古希腊、古罗马，但因其对现代社会产生了深刻影响，因此以现代思想对其文明进行重新解读和诠释，也应算古典学研究范畴。在中国，汉代之后对先秦经、子传统的重新理解和诠释，也可纳入古典学研究之内。

　　至于历史是否应纳入古典学范畴，若从“经史子集”分类来看，“史”当属其中。史官传统，是夏商周三代文明的重要来源。我们研究回顾中国历史，主要依靠汉代司马迁《史记》及之后的史官、文人编写的正史。其文本本身的形成，虽已是在汉代及之后，但处理的内容很多是先秦时期的，因此从某种角度也属于古典学。六经皆史，先秦的很多经学文献也有“史”的意义，可以从“史”的角度来研究。

　　当下，西方古典学受到人类学等研究方法的深刻影响，如从人类学角度研究希腊神话，是当前西方古典学的重要方向。传统的文学、历史、哲学、考古等研究方式，在古典学未来的发展中仍然十分重要，而通过其他学科的介入，可以打开多元视野。

　　中新社记者：您曾翻译奥古斯丁的《上帝之城：驳异教徒》和柏拉图的《苏格拉底的申辩》等作品，您认为这些古典文献蕴含的思想如何影响现代社会与文化？

　　吴飞：研究古典学，不是为了复古，古典学学科一定是一门现代学科，在古典时代是不可能有古典学的。今天的一些古典著作，在当时属当代作品，处于时代中的人很难预见文明之后的发展会怎样。只有和古典有了一定距离，较长时间之后，人们在历史中认识到这些作品是经典，对现代社会有较大意义时，古典学科才能成立。

　　现代文明，在一定程度上是通过继承和发展古典文明而得以形成。如西方法律体系里较主流的罗马法，其传统就是古罗马法律的基本精神和文献。我们常说的大唐盛世，其实和对以《周礼》为中心的先秦经典的诠释与运用有密切关系。建设中华民族现代文明，也应重新思考古典文明，重新吸纳古典精神。

　　中新社记者：在现代社会政治文明、精神文明、生态文明等建设中，如何看待以儒家为代表的中国传统学术思想和西方的古典思想？古典学能为现代化建设提供哪些智慧？

　　吴飞：古典和现代之间的关联和张力，是一个长期争论的问题。17世纪末至18世纪初，法国曾有一次“古今之争”，就是讨论究竟古代生活更好，还是现代生活更好。

　　谈论儒家本身是否具有现代性，多少算是一个伪问题。因为古人产生的东西，本就不是为了现代而生，它的精神和现代精神之间必定有较大距离。但现代文明丰富多元，仅有现代科学、现代社会制度、现代人的精神生活是不够的。重要的不是今天所认可的现代精神能在古代找到多少资源，而是古代资源能为今天的生活提供更丰富的维度和面向，使今天的很多问题能借鉴古人智慧得到更好解决。

　　中和西之间会存在张力，但张力不一定是矛盾。破解“古今中西之争”，不是把古今中西变得完全一样，而是使它在总体体系中有多维度、多层面的作用，将多元的价值体系相统一，即和而不同。这应是“古今中西之争”在现代产生作用的主要方式。

　　中国古典文明的一个重要方面，是人与自然的和谐，这体现在美学上是天人合一。现代社会有不少人为创造的美好事物，但在人为改造自然的过程中，也遇到很多问题，造成了人与自然之间较大的矛盾。古典维度的引入，让我们能更好地尊重自然，在强调人与自然和谐的前提下看待今天的生产生活。

　　中新社记者：在全球化和多元文化的背景下，东西方古典学展现出哪些不同特征？古典学对于促进不同文明之间的对话和理解有何独特意义？

　　吴飞：深入对比中国古典和西方古典，可以看到它们之间存在关联和差别。先说关联，无论是古中国还是古希腊，在尊重自然方面较为一致。希腊神话崇拜的神一般都是自然神，如太阳、月亮、风雨等，中国古代的巫史传统也强调自然性的天神、地祇、人鬼等。

　　但中西之间存在一个较大差别。古希腊的生活方式是城邦制，并借助在奥林匹斯山下举行运动会把各个城邦的人聚到一起。但为什么这些城邦没有统一成一个国家？这是因为希腊人认为必须生活在小的城邦中，才是文明的生活方式。这与中国不同，中国很早就有大一统的观念，认为生活在一个大的共同体中，才是更好的生活方式。中国强调各个民族、地区之间的和而不同，本身就是中国古典精神在现代中国的一个重要体现。

　　希腊的古典不只属于欧美，中国的古典也不只属于中国，古典文明是现代世界的共同遗产。对于古典文明更深入的研究，需要在看到差异的同时，也看到交流互鉴之处。

　　中新社记者：您的著作《生命的深度：〈三体〉的哲学解读》将科幻文学与哲学思考相结合。在您看来，古典学、哲学如何与现代科技，特别是人工智能等领域进行对话？这对于我们理解科技对社会的影响有何帮助？

　　吴飞：熟悉科幻文学的读者可能会注意到，西方的科幻小说或电影，很多都是从西方古代神话中汲取灵感。太阳系几大行星的英文名字，其实都来自希腊、罗马神话，如维纳斯(Venus，金星)、萨坦(Saturn，土星)等，而中国人用金木水火土给行星命名，其中就有很深的古典因素。中国科幻小说中，也有许多中国古典元素，如刘慈欣的小说就从《三国演义》中汲取了灵感。此外，中国国产游戏《黑神话：悟空》也从中国古典文明中汲取了智慧。

　　除了科幻作品，真正的科学也深受古典文明影响。如物理学中的原子论，本身就来自古希腊的一个学派；又如《尚书·尧典》中的天文学记录，也对当前的天文学研究深有影响。

　　今天，人们常常会争论人工智能带来的伦理、世界观、宇宙观等问题，理解未来科学、人工智能时，古典的智慧也能发挥重要作用，让我们意识到对自然的尊重不仅是尊重外部环境的自然，还要尊重人性、人生的自然。

　　中新社记者：面向未来，您认为古典学的研究和教育应如何适应社会的发展和变化？在推动古典学的发展和创新上，如何提高公众的兴趣和参与度？

　　吴飞：目前中国的古典学研究刚刚起步，坦率而言，无论中、西古典学，都存在一些门槛，因此解决这个问题并不容易。

　　学习西方古典学的前提是懂希腊语和拉丁语，而在中国，也需要能读懂大量古籍和古代文献。中国古文和现代文之间毕竟是同一门语言，不存在过大差异，因而中国人读古典文献难度较小，但也要避免低门槛化或泛化的趋势。

　　尽管古典学的发展要适应大众，但这并不意味着要自身矮化和庸俗化，而应让大众意识到古典学中有较为“高深”的内容，产生仰慕之情，并能够逐渐学习和理解古典精神，如《黑神话：悟空》等游戏可以作为一种推广的方式。让大众认识古典学，推广是非常必要的。(完)

　　受访者简介：　

　　吴飞，北京大学哲学系、宗教学系教授，北京大学礼学研究中心主任。研究领域为比较哲学、礼学、经学、基督教哲学、宗教人类学。著有《麦芒上的圣言》《浮生取义》《心灵秩序与世界历史》《人伦的“解体”》《礼以义起》《生命的深度：〈三体〉的哲学解读》等。译有《上帝之城：驳异教徒》《苏格拉底的申辩》等。

(责编：贾文婷、崔越)

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