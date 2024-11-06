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新西兰华裔青少年北京中轴线写生

绘出中新友谊青春画卷

徐令缘 刘耀阳
2024年11月06日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　新西兰华裔青少年写生作品

　　新西兰华裔青少年写生作品

　　不久前，一群胸怀艺术热情的新西兰华裔青少年来到北京。他们身背画板，手持画笔，亲身感受世界遗产——北京中轴线的历史厚重，亲手描摹园林杰作“三山五园”的如画美景。

　　近日，2024年“中新对画”新西兰华裔青少年走进北京“写生中轴线，参访三山五园”艺术交流活动举行。活动中，新西兰华裔青少年们完成了一场别具一格的“中新对画”。

　　“领略到北京的风姿”

　　“这次活动让我领略到北京的风姿。我深深被北京的魅力吸引，真是不虚此行。”谈到参与此次活动的感受，新西兰青少年艺术交流参访团学生马卓林说。

　　“站在景山公园高处俯瞰，古朴壮丽的故宫与鳞次栉比的高楼同时尽收眼底，历史与现代交融的景象让我心潮澎湃。”参访团学生苗伟杉说，北京的美景令人心旷神怡。

　　参访团学生李牧云对中国民间艺术印象深刻。“有一天晚上，我们在前门大街坐‘铛铛车’，正好看到一位民间艺人在打快板。当时，我们本有些困意，却都被艺人的表演吸引，津津有味地听了起来。”北京繁华热闹的街市景象深深印在李牧云的脑海中。

　　活动期间，新西兰华裔青少年们还参观了高校、艺术研究院、博物馆、科技馆和产业园区。“这次来到北京，我们参观了历史名胜古迹，也体验到现代化的生活方式。北京确实是一座历史悠久又青春焕发的城市。”苗伟杉说。

　　感受不同文化的碰撞与交流

　　夕阳余晖中，新西兰华裔青少年们在天坛祈年殿红墙边席地而坐，挥动画笔，捕捉眼前美景。“夕阳下祈年殿更显壮丽，我希望通过我的画笔展现出它的雄伟。”参访团学生秦晓寓说。

　　在圆明园，导游的讲解让青少年们深入了解了这座“万园之园”的历史。苗伟杉在画中设计了前后层次，表达对过去与未来的思考：“前为灰色的遗址，象征沉重的历史；后为白色石梁，阳光洒落其上，代表充满希望的未来。”

　　“写生时，学生表现出极大热情，他们主动寻找灵感，认真观察周围环境。有些同学拿着笔记本，记录自己的观察和感受。”新西兰国际美术交流协会外事联谊部部长、参访团老师朱思琪表示，北京深厚的文化底蕴让参访团学生们拓宽了视野，感受不同文化的碰撞与交流。

　　“要把中国见闻说给朋友听”

　　“本次活动让孩子们有机会以艺术创作为切入点，深入了解中国传统文化并展开跨文化对话。”奥克兰中国文化中心主任王建文说。

　　这场别具一格的跨文化交流成了参访团学生们难忘的回忆。“用线条勾勒出心中的北京时，我由衷感到自豪。我很期待未来再次和大家在北京相聚。”苗伟杉说。

　　“通过这次活动，在新西兰长大的华裔学生们有机会回到祖（籍）国，亲身感受中国的历史文化底蕴与创新实力。学生们都说，回到新西兰以后，要把中国见闻说给朋友听。”新西兰画笔艺术学校东区校长、参访团老师葛晓燕说。

　　在北京这座朝气蓬勃而底蕴深厚的城市之中，青少年们以画为媒，追寻文化根脉。海淀区委常委、海淀地区海外联谊会会长徐振涛表示，此次“对画”画下了华裔青少年眼中的北京，搭建了友谊的桥梁。希望华裔青少年当好促进中外友好交流的民间使者，讲述好他们心中的中国故事。

(责编：刘叶婷、崔越)

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