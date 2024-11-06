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中阿合作展现新活力（观象台）

孙德刚
2024年11月06日08:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据《沙特公报》等多家媒体报道，随着中阿合作不断拓展，沙特政府已将中文作为第二官方外语纳入教学课程，同时出台一系列奖励措施鼓励中文学习。近年来，中国和阿拉伯国家合作蓬勃发展，并持续呈现新亮点，中东地区“中文热”持续升温便是鲜活写照之一。

　　文旅、科技等领域是中阿合作的重要增长点，近年来取得了累累硕果。高质量共建“一带一路”，不断促进了中阿之间的文明互鉴、民心相通。目前，中国已同13个阿拉伯国家合作建设了21所孔子学院和2所孔子课堂，阿联酋、沙特、巴勒斯坦、埃及、突尼斯、吉布提正式将中文教育纳入国民教育体系。同时，阿拉伯语教学也在中国不断发展，目前已有50余所中国高等院校开设了阿拉伯语专业。此外，中阿之间的游客往来日趋便利，摩洛哥、阿联酋、卡塔尔等国陆续对中国公民实施免签入境政策；今年上半年，中国开通多条至利雅得、多哈等地的直飞航线。科技方面，在大数据、人工智能、航空航天、数字经济等领域，中阿合作精彩纷呈。中东媒体认为，中阿技术转移中心、清洁能源合作中心等机构的成立，形成了连接中阿数千家科研机构和创新企业的技术转移与合作网络。日益深化的人文交流、科技合作，正为中阿合作培育源源不断的新动能。

　　为什么中阿合作愈发生机勃勃？这其中有多方面原因。从经贸方面看，中阿之间高度互补。中国连续多年稳居阿拉伯国家最大贸易伙伴国，阿拉伯国家则是中国最主要的能源进口来源地，中阿创造并保持了双边贸易额4000亿美元左右历史高位成绩。目前，中国已同全部22个阿拉伯国家和阿盟签署了共建“一带一路”合作文件，200多个大型项目落地实施，合作成果惠及双方近20亿人民。

　　从多边机制看，中国—阿拉伯国家合作论坛、中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会等，为构建面向新时代的中阿命运共同体提供了重要平台。

　　从全球治理看，随着埃及、伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋等国加入金砖国家合作机制，中阿在促进全球安全与发展方面的合作不断深化拓展，在巴以冲突等地区热点问题上守望相助。去年，在中国斡旋下，伊朗同沙特实现历史性和解。今年，中国和阿拉伯国家共同发表关于巴勒斯坦问题的联合声明。正如彭博社文章所说，阿拉伯国家相信中国是阿拉伯国家值得信任的朋友和伙伴，中国的发展是和平、进步力量的增长。

　　展望未来，中阿合作前景广阔。今年是中阿合作论坛成立20周年，同为“全球南方”国家，中国将与阿拉伯国家在务实合作中不断开拓进取，立足发展主题、加强战略沟通、加深人文交流，推动中阿命运共同体建设跑出加速度。

　　（作者为复旦大学中东研究中心主任，彭训文、刘耀阳采访整理）

(责编：刘叶婷、崔越)

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