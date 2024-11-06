新华社开罗11月5日电（记者张猛）喀土穆消息：据苏丹民间机构和地方组织5日消息，苏丹快速支援部队4日对该国中部杰济拉州一个村庄发动袭击，造成至少10名平民死亡。

民间机构“苏丹医生网”5日发表声明说，遇袭村庄位于杰济拉州首府瓦德迈达尼市东北方向约85公里处，袭击造成约13人死亡，另有多人受伤。另据地方组织瓦德迈达尼抵抗委员会发表的声明，袭击造成10名平民丧生。

今年10月20日，苏丹快速支援部队中部指挥官基克尔携下属部队向苏丹武装部队投诚后，苏丹快速支援部队针对杰济拉州东部多个村镇发动大规模袭击。

苏丹外交部及多个民间组织指责苏丹快速支援部队“报复”杰济拉州，说袭击已造成数百名平民伤亡。对此，苏丹快速支援部队日前在社交媒体回应称，苏丹武装部队在该地区大规模武装平民，遭受袭击的是支持苏丹武装部队的民间武装团体。

联合国人道主义事务协调厅4日发布的数据显示，自10月20日以来，杰济拉州30多个村镇遭袭，约13.5万人流离失所。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续一年多的武装冲突已造成苏丹约2.48万人丧生，超过1042万人流离失所。

(责编：刘叶婷、崔越)