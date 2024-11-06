本报记者 王伟健 钟自炜 杨 迅

飞虎队代表团成员参观飞虎队在福建长汀的驻扎地黄氏丽园。

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小克利福德·隆展示其父亲曾驾驶的战斗机照片。

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中美嘉宾在湖南长沙博物馆参观飞虎队主题历史图片展。

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格林（左二）在长汀举办的飞虎队主题历史图片展上讲述历史照片背后的故事。

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飞虎队代表团成员向南京大屠杀死难者献上白菊。

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飞虎队代表团成员在长沙博物馆与长沙麓山国际实验学校师生合影留念。

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日前，由美中航空遗产基金会和中方相关单位联合主办的“铭记英雄——飞虎队主题历史图片展巡展”在江苏、福建、湖南等地举行，旨在纪念世界反法西斯战争胜利79周年，并推动中美两国民间交流，让两国人民在战争中结下的深厚友谊被更多人所了解。巡展期间，美中航空遗产基金会成员及飞虎队老兵后人组成的飞虎队代表团走访多所当地学校，见证中美学校缔结“飞虎队友谊学校”，为促进两国青年交流、续写中美人民友谊贡献力量。

“美中两国过去可以合作，今天同样可以”

“这是我父亲。”在江苏南京“铭记英雄——飞虎队主题历史图片展巡展”现场，美中航空遗产基金会副主席玛格丽特·金坎农指着一张照片，深情地对记者说。照片上，一名美军士兵与中国地勤人员正合作为轰炸机更换轮胎。据了解，活动共展出约180张历史图片和100余件文物史料，其中不少珍贵历史影像资料来自飞虎队老兵及其家属的无私捐赠。

金坎农的父亲詹姆斯·米尔斯就是照片上的美军士兵。他于1944年远离家乡来到中国，在美国航空队负责维护和修理飞机，后成为飞虎队B—25轰炸机炮手，直到抗战胜利。

“我父亲常自豪地说，他曾是在中国领空抗击法西斯的‘飞虎’。”金坎农说，为让这段历史能够被更多人所知晓，她耗费数年时间写成《空军中队：扫射与祈愿》一书。“我有责任分享我所知道的，这也是我现在正努力在做的。”金坎农认为，飞虎队精神历久弥新，需要继续传承发扬，“美中两国过去可以合作，今天同样可以。”

1998年，美中航空遗产基金会成立。在基金会的帮助下，500多名飞虎队老兵或家属曾到访中国。这次飞虎队主题历史图片展在中国巡展，为中美民间交流增添了新活力。美中航空遗产基金会主席杰夫瑞·格林表示，图片展把历史瞬间集合在一起，向世人展示了什么是团结一心，这种精神在当下弥足珍贵。

巡展期间，飞虎队代表团访问了金陵中学和南京师范大学附属中学，格林向两所学校负责人授予“飞虎队友谊学校”牌匾。金陵中学和南京师范大学附属中学正式加入“飞虎队友谊学校暨青少年领袖计划”。

格林介绍，美中航空遗产基金会于2022年9月启动“飞虎队友谊学校暨青少年领袖计划”，希望通过两国学生互访交流、线上会议、知识竞赛、夏令营等形式，传承和弘扬飞虎队精神，增进两国青少年之间的相互理解和友谊。今年以来，已有70多名美国师生通过该计划来华交流。

在南京师范大学附属中学，学生们合唱《友谊地久天长》。飞虎队代表团成员纷纷举起手机，记录这一动人时刻。格林为少年们的真挚歌声感动落泪，“我期待美中两国青少年能继续讲述飞虎队动人故事，延续飞虎队精神。”

“让飞虎队精神在两国新一代间传承下去”

“当时，中国军民和飞虎队一起作出很多贡献，这对取得最终的胜利非常重要。”在美国飞虎队老兵克利福德·隆的老照片旁，他的儿子小克利福德·隆说。

在福建龙岩市长汀县，“铭记英雄——飞虎队主题历史图片展巡展”精选珍贵历史图片，分6个部分回顾了中美军民在反法西斯战争中不畏牺牲、共同战斗的历史，重现了飞虎队与中国军民并肩作战、同仇敌忾的历史场景。

抗战时期，长汀因其特殊的地理位置，成为东南各省和西南、西北大后方联系的战略要地。1945年2月2日，飞虎队在长汀设立办事处，一个支队的地勤、飞行员等100多人进驻长汀，40多架战斗机及20多架运输机降落在长汀机场。此后，飞虎队在长汀与中国军民朝夕相处、共同战斗，建立了深厚的友谊。

位于长汀水东街的黄氏丽园，是当年飞虎队的驻扎地之一。“我从没想过有一天能以这种方式，追随我父亲的足迹。”金坎农第一次走进这座精美古厝，漫步于父亲曾经生活过的地方，感慨万千。“在飞虎队服役期间，我父亲与中国军民产生了深厚的感情。70多年过去了，他依然清楚记得一起维护飞机的两位中国机师的名字。”她说。

巡展期间，长汀一中和美国埃尔兰乔中学缔结“飞虎队友谊学校”。“在第二次世界大战最为艰难的时期，美中两国人民结下一段不朽的情谊。从飞虎队的故事中，我们可以了解父辈曾经通过团结合作赢得胜利的历史。我们的使命是传播飞虎队的故事，弘扬美中两国人民团结合作与互相尊重的精神，让飞虎队精神在两国新一代间传承下去。”格林说。

“为推动美中关系不断向前发展作出贡献”

在湖南怀化市芷江侗族自治县，飞虎队代表团走进芷江飞虎队纪念馆，仔细端详馆内的老照片、军服、飞机模型、作战地图等展品，并不时与一同参观的中方人员交流。一张张珍贵的历史照片、一段段翔实的史料介绍，配合格林的深情讲述，将观众的思绪带回到那战火纷飞的峥嵘岁月。

抗战时期，芷江是军事重镇，飞虎队于1943年6月进驻芷江机场，直到1945年9月离开。格林表示，芷江机场在1943年到1945年发挥了重要作用。美中两国的飞行员夜以继日奋战，为反法西斯战争胜利作出了贡献。

飞虎队代表团部分成员此前曾到访芷江。这次，金坎农又带来3张老照片捐赠给纪念馆，一张是她父亲的肖像照，两张是她父亲当年和中方人员的合影。“我以后会带更多照片到芷江来，让更多人了解美中并肩战斗的历史。”金坎农说。

格林与飞虎队老兵曾于2005年在纪念馆旁的中美友谊林种下一棵柏树。看着苍翠挺拔的柏树和当年在树前的合影，芷江飞虎队纪念馆馆长吴建宏对格林说：“希望中美友谊可以像这棵柏树一样长青。”

在湖南长沙博物馆“铭记英雄——飞虎队主题历史图片展巡展”现场，格林对每一张照片的故事如数家珍。“当时，中国军民在各地建造了多座机场。从老照片中，我们可以看到有妇女带着孩子，一起用石头铺设跑道。”格林介绍，展出的多组照片还原了当时的场景，“由于没有重型设备，他们只能使用铁锹、镐、手推车等工具，有时甚至需要徒手作业。”

访问湖南期间，飞虎队代表团还前往长沙麓山国际实验学校，与该校师生进行交流。麓山国际实验学校校长杨革非认为，飞虎队代表团的来访以及双方的交流互动，展现了英雄精神的传承和中美深厚友谊的延续。

看到麓山国际实验学校学生展开“中美友谊长青 飞虎精神永在”的条幅时，飞虎队代表团成员无不为之动容。格林表示：“飞虎队展现的美中合作精神意义深远。希望两国学生加强交流互动，增进彼此理解，为推动美中关系不断向前发展作出贡献。”

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)