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中老铁路老挝段今年发送旅客突破300万人次

2024年11月06日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社万象11月5日电  （记者赵旭、李明月）记者日前从老中铁路有限公司获悉：截至4日，中老铁路老挝段累计发送旅客300万人次，提前完成全年客运任务目标。

　　数据显示，截至4日，中老铁路老挝段发送旅客数量较去年同期增长44.4%，其中国际旅客列车发送10.82万人次，同比增长165.8%，旅客分别来自101个国家和地区。

　　据老中铁路有限公司介绍，中老铁路老挝段客发人数大幅增长得益于老挝经济复苏、担任东盟轮值主席国并主推旅游年以及对中国旅游团实施免签等因素。此外，企业采取的一系列有效管理措施，也为客运人数增长创造了有利条件。

　　今年以来，老中铁路有限公司提前预判客流规律，及时调整列车运行方案，通过加开车次、动车组重联运行等方式应对客流高峰。公司还不断优化售票服务，及时解决旅客购票及乘车相关问题，提供多种便利化服务。

　　此外，针对国际旅客关心的通关便利化问题，老中铁路有限公司加强与老挝海关等部门的沟通，强化相关培训并优化通关流程，使通关时间大幅缩短，每趟国际旅客列车乘客数量显著增长。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月06日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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