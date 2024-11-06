在秘鲁拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校，中秘两国媒体对校方工作人员进行联合采访。

学生们在新校舍里上课。

以上图片均为本报记者王远摄

本报利马11月5日电 （记者杨一、谢佳宁）当地时间4日，人民日报和秘鲁媒体高质量共建“一带一路”联合采访在秘鲁首都利马启动。这是中秘两国媒体首次在秘鲁举行高质量共建“一带一路”联合采访。

当天，人民日报和《秘鲁人报》、秘鲁国家电视台共同前往位于秘鲁拉利伯塔德大区的哥伦比亚共和国学校项目进行联合采访。该项目由秘鲁国家基础建设局出资、中国电建水电十一局承建，于今年8月正式交付。2017年，当地遭遇严重洪水灾害。为解决中小学校教室老旧危等问题，秘鲁政府新建了这所现代化学校。

此次联合采访期间，人民日报还将与《秘鲁人报》、秘鲁国家电视台、《共和国报》、《商报》等秘鲁主流媒体共同采访钱凯港、利马市区输配电项目、里卡多·帕尔玛大学孔子学院等中秘友好合作项目。

秘鲁是最早同新中国建交、最早同中国建立全面战略伙伴关系的拉美国家之一，也是最早同中国签署一揽子自由贸易协定的拉美国家。近年来，在两国元首战略引领下，中秘各领域合作取得丰硕成果，一系列务实合作项目积极助力当地经济发展、民生改善。中秘媒体记者将借此次联合采访共同讲述中秘高质量共建“一带一路”、合作共赢的故事，为促进两国民心相通作出贡献。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 14 版）

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