本报记者 白元琪

马来西亚最大车企宝腾近日发布了首款电动汽车并开放预订。这款汽车由宝腾与中国车企吉利控股集团联合打造，来自中马两国的200多名工程师和设计师共同研发设计。该项目团队表示，这显示了中马双方在推动电动汽车技术创新和实现可持续发展方面的巨大合作潜力。

汽车产业是马来西亚的重要产业之一，每年贡献约4%的国内生产总值。近年来，马来西亚政府加快推动电动汽车产业发展，于2023年9月发布了《2030年新工业大蓝图》。根据规划，2030年该国电动汽车销量占新车销量的比例将达到15%，到2040年将提升至38%。咨询公司安永的一份调查报告显示，随着汽油价格上涨和民众环保意识增强，已有约1/4的马来西亚消费者有意购买电动汽车。

马来西亚政府推出了一系列鼓励政策。例如，在2022年政府财政预算案中提出，电动汽车享受为期3年的进口税和消费税豁免，同时电动汽车车主还可获得机动车辆税和所得税返还。马来西亚计划在2025年将全国电动汽车充电站数量增至4000个，在2030年前增至1万个。该国投资、贸易和工业部部长扎夫尔表示，预计到2027年东盟电动汽车市场规模将达到27亿美元，马来西亚电动汽车产业在其中将占据重要地位。作为2025年东盟轮值主席国，马来西亚计划将电动汽车作为官方用车。

在共建“一带一路”倡议和中国—东盟自贸区等合作机制推动下，中国企业通过加强技术合作、投资等，助力马来西亚新能源汽车产业发展。长城、比亚迪等中国车企进入马来西亚市场，推出新能源车型、加大本地生产组装，满足当地民众绿色出行需求。据马来西亚零排放汽车协会统计，2024年前7个月，马来西亚纯电动汽车销量已突破1.2万辆，其中比亚迪海豹和元Plus车型市场占有率超过1/3。长城汽车正在快速推进本地组装项目开展，通过产、供、销、服等多维度的联合拉动，为当地社会提供更多就业岗位，同时也积极为员工提供赴中国培训技能的机会，帮助他们适应新技术和生产方法。马来西亚沙捞越州提出发展氢能公交项目，其首府古晋城市交通系统项目将采用由中国中车株洲电力机车研究所有限公司自主研发制造的氢能源智轨电车，中车将供应氢能源智轨车辆、信号系统、车辆段设备等。2023年9月，该项目已经交付首列氢能源智轨电车并开始试跑。

中国和马来西亚两国企业不断深化合作，助力完善当地电动汽车产业配套基础设施。2024年，中国企业特来电与马来西亚电动汽车充电运营商依威能源签署战略合作备忘录，计划在当地建设充电网络，包括在公路等场景部署480千瓦超级充电站。中国电池企业亿纬锂能在马来西亚吉打州投资建设的圆柱电池产业园已于2023年动工，预计2025年投产。该公司还计划在马来西亚投资储能产业，助力当地电力系统发展。

马来西亚前交通部长、亚太“一带一路”共策会会长翁诗杰向记者表示，马中两国在电动汽车领域的合作前景广阔，“随着越来越多中国企业在马来西亚增加投资，双方不断加强在技术、人才等领域合作，马来西亚电动汽车产业将实现更快发展，为全球绿色发展贡献更多力量。”

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 14 版）

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