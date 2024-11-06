本报记者 罗珊珊 王云杉 沈文敏

11月5日上午，第七届进博会在国家会展中心（上海）开幕。企业展各大展区精心布置，从食品、消费品到汽车、技术装备，琳琅满目的展品和持续火热的人气，彰显着全球开放合作的活力和韧性。

“我们高度认同中国提出的‘同球共济’精神，面对全球气候挑战和能源转型等艰巨任务，没有任何国家和地区可以独善其身。”开幕式后，西门子能源全球首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫有感而发，“基于超大规模市场优势，中国已成长为全球能源市场的重要参与者，全球能源转型离不开中国。我们期待在进博会上，与更多中国合作伙伴增进交流、互利合作。”

自首届进博会举办以来，进博会国际采购、投资促进、人文交流、开放合作四大平台作用不断增强，向世界宣示中国扩大高水平对外开放、推动建设开放型世界经济的决心和信心。本届进博会，整体展览展示面积超42万平方米，参展的世界500强和行业龙头企业达297家，创历史新高。

“这款光催化涂料，核心技术孵化自立邦与华东理工大学、华东师范大学三方共建的创新技术平台，在光照作用下可以加速净化。产品应用于外墙时，二氧化氮净化效率和PM2.5等颗粒物的去除率均达到80%以上。”技术装备展区，聚焦发展新质生产力，首次设立的新材料专区备受关注，首次参展的立邦带来了两款全球首发产品。立邦中国区首席执行官钟中林说，“今年，我们在上海浦东启动了亚太研发创新中心的建设。我们坚信，投资中国就是投资未来。”

通用大语言模型产品、“微脑成像”磁共振、全身超声……七届进博会“全勤生”通用医疗携17款最新成果参展。“进博会是展示全球创新成果的重要舞台，中国是通用医疗的重要市场，我们将一如既往地支持和投入中国市场，赋能中国的本土创新制造。”通用医疗全球总裁兼首席执行官彼得·安杜尼说。

参展商热情高涨，采购商信心满满。“光储直柔系统、气凝胶绝热材料是我们关注的重点，准备采购更多低碳建筑产品。”开展首日，中建二局供应链管理中心负责人王红星第一时间进馆参观，不时询问参展商品性能，购物清单不断加长。“通过进博会这一开放平台，我们可以直接对接全球主要供应商，甄选更多优质产品，与全球上下游合作伙伴互惠合作，共同探索低碳智慧建造方案。”王红星说，公司计划与施耐德电气等参展商签署战略采购协议。

首发首秀亮点纷呈，合作洽谈气氛热烈。接下来的几天，新品发布、虹桥论坛、专场推介等形式多样的活动还将持续进行，更多中国与世界双向奔赴、合作共赢的故事即将上演。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)