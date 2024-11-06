新华社西安11月5日电 4日，第五次中德高级别安全对话在西安举行，中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清出席开幕式并致辞。

陈文清指出，今年4月，习近平主席会见朔尔茨总理并达成系列重要共识，为中德关系发展提供了战略指引。今年是中德建立全方位战略伙伴关系10周年，中方愿同德方一道落实好两国领导人重要共识，持续深化各领域务实合作，推动中德关系不断迈上新台阶。

陈文清表示，一年来，中德双方积极落实第四次高级别安全对话合作共识，取得一系列务实成果。中方遵照习近平主席提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，愿与德方进一步深化执法安全合作，为构建普遍安全的人类命运共同体作出积极贡献。要发挥机制引领作用，聚焦防范化解风险，维护两国共同安全利益，维护两国关系合作主基调。

德国总理府部长施密特出席开幕式并致辞。

开幕式后，中央政法委秘书长訚柏与德国总理府有关负责人共同主持专业交流，中国外交部、工信部、公安部、安全部、人民银行与德方相关部门围绕反恐工作、网络与经济、地区热点问题、打击跨国有组织犯罪等议题进行了深入会谈，并达成共识和成果。

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 02 版）

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