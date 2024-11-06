本报记者 宦 翔 薛 丹 孟祥麟

11月5日，在第七届进博会叙利亚国家馆，叙利亚橄榄油股份有限公司董事长伊亚德（左一）和中方合作伙伴同客户洽谈业务。

本报记者 孟祥麟摄

在叙利亚拉塔基亚市的穆扎拉村，当地村民正在采收橄榄果。

本报记者 薛 丹摄

叙利亚西北部的拉塔基亚市郊，满山的橄榄树一眼望不到边。微风拂过，挂满枝头的橄榄果轻轻摆动。从10月中旬开始，这里的橄榄进入收获季。为了能在15天左右完成采摘，当地种植户哈桑雇了8个人来帮忙，收获的橄榄将在当地榨油、封装后销往中国。“今年收成不错。有中国这个大市场，我们的心里更有底。”哈桑说。

叙利亚驻华大使馆公使亚民·马迪在接受本报记者采访时表示，叙利亚看好中国市场的广阔前景，期待利用进博会这一重要平台，增加橄榄油对华出口。食品工业是叙利亚经济的主要产业之一，叙方希望借此机会加强交流合作，携手中国书写更多合作共赢的故事。

“我们的收入稳定了，生活也好起来了”

叙利亚橄榄种植历史悠久，保留着最传统的种植、采摘与加工工艺，目前是全球十大橄榄油生产国之一。叙利亚农业部门预计今年全国橄榄产量约为74万吨，成品橄榄油产量约为9.4万吨，其中1万吨橄榄油可供出口。

夜幕降临，拉塔基亚市郊的贾尔迪橄榄油加工厂内灯火通明。进入收获季以来，每天从早到晚都有大量的种植户从周边运来新鲜的橄榄果。厂房内，开足马力运行的生产线隆隆作响，经过初筛和去除杂质后，橄榄果被搅碎并进入搅拌分拣机，通过油水分拣及过滤，便产出了初榨后的橄榄油。经过再次过滤和沉淀，以及多次严格检测，橄榄油才能装瓶。这些橄榄油将通过海运进入中国市场。

中国的市场机遇给当地种植户生活带来实实在在的好处。哈桑种植了250棵橄榄树，去年他采收的约1500公斤橄榄果榨出了425公斤左右的橄榄油，卖了3800万叙镑（约合2.1万元人民币）。对于当地农民来说，这算是一笔不错的收入。“这几年靠着自家地里的橄榄，我们的收入稳定了，生活也好起来了。”哈桑和家人在城里买了房，还新换了一辆小汽车。“中国市场的需求越来越大，我们的日子也越来越好。”

来自拉塔基亚城北的橄榄种植户萨菲尔种植了70棵橄榄树，其中多是30年以上的老树。“这些‘金果子’可是我们叙利亚人的宝贝！”萨菲尔指着采摘好的橄榄果高兴地说。每次采收后，他会把橄榄果运往附近的榨油点榨油并销售。萨菲尔估算，他今年能有1800万叙镑（约合1万元人民币）的收入。由于看好橄榄油在中国市场的前景，萨菲尔计划增加橄榄种植面积。

“进博会是叙利亚橄榄油进入中国市场的最重要途径之一”

此前，叙利亚生产的橄榄油主要通过散装出口或者以委托加工形式获取海外订单。依托进博会平台，叙利亚的高品质橄榄油开始进入中国市场，并逐步被中国消费者了解和接受。

从2019年起，叙利亚橄榄油股份有限公司董事长伊亚德连续参加进博会。他清楚地记得，第一次参加进博会时，他带来的橄榄油很快销售一空。几年来，通过与中国浙江西拉进出口有限公司开展合作，叙利亚橄榄油股份有限公司已向中国出口了9个标准集装箱的成品橄榄油，销售额约1500万元人民币。今年初，两家公司续签了5年的合同。

“进博会是叙利亚橄榄油进入中国市场的最重要途径之一。”伊亚德在接受记者采访时表示，“通过进博会，叙利亚橄榄油不仅提高了知名度，我们也结识了很多中国合作伙伴，加深了对中国市场的了解，可以更加精准地满足用户需求。”通过在进博会与中国客户面对面交流，伊亚德对产品进行了改进优化，在包装上用中文标注了产品信息，并设计了礼盒装。

今年的进博会上，伊亚德带来了新产品。“根据中国用户的烹饪需求，我们把从叙利亚绿色草本植物中提取的精油添加进橄榄油中，制作了带有罗勒、迷迭香以及龙蒿味道的特级初榨橄榄油。为中国消费者的生活增加美味，让更多叙利亚民众富起来，这就是互利共赢。中国市场正在快速增长，潜力巨大。我们对进一步深化对华合作、深耕中国市场充满信心。”伊亚德说。

浙江西拉进出口有限公司总经理程菊素对记者说：“叙利亚橄榄产量稳定，不同产区的品种风味各有特色，榨出的油口感柔顺、有层次感。在进博会上，我们展台的橄榄油吸引了大量参会者品尝购买。进博会让更多中国消费者和企业了解了叙利亚橄榄油，为我们扩大贸易规模、开拓市场份额搭建了重要平台。”

叙利亚橄榄油的进博之旅，既是双方互利合作的缩影，也是两国民心相通的见证。浙江西拉进出口有限公司在叙利亚举办了7期“刺绣工坊”，学员逾百人。学员们通过参加培训掌握了一技之长，生产的刺绣产品被公司回购，在进博会上作为礼品赠送。

“中国重视关心最不发达国家，使大家有机会从中国市场中受益”

为包括叙利亚在内的37个最不发达国家参加国家展和企业展提供支持，提供120多个免费展位……进博会以实际行动为促进普惠包容的经济全球化贡献力量。今年也是叙利亚首次参加国家展。据亚民·马迪介绍，叙利亚经济与外贸部和旅游部联合率团参展，成员单位涵盖食品、化妆品和旅游等领域的企业。

叙利亚国家馆负责人董晶岩连续参加了7届进博会。她向记者介绍，除了橄榄皂、橄榄油、玫瑰精油等传统展品，叙利亚开心果、茴香酒以及非物质文化遗产叙利亚皮影戏首次进入进博会平台展示。

通过进博会，董晶岩的合作伙伴“朋友圈”越来越大。首届进博会后，董晶岩和叙利亚合作伙伴在国家会展中心（上海）附近的绿地全球商品贸易港设立了叙利亚产品集合店，并与叙利亚政府建立联系，推动两国商贸合作。“回顾盘点历届进博会的收获，可以明显感受到外国朋友越来越了解、看好中国市场，合作的意愿越来越强，供需对接越来越精准。进博会越办越好，希望更多叙利亚产品成为进博会的明星产品，也相信会有越来越多的展品变商品、展商变投资商。”董晶岩说。

“进博会是提升叙利亚产品国际知名度、开拓对华合作市场的重要平台，为促进叙中贸易发挥了重要作用。”亚民·马迪表示，“中国面向世界持续开放市场，进博会就是有力证明。中国重视关心最不发达国家，使大家有机会从中国市场中受益，以实现共同发展，缩小全球发展鸿沟。”

《 人民日报 》（ 2024年11月06日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)