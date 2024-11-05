人民网伦敦11月4日电 （徐量）2024年世界旅游交易会盛大开幕在即，由中国驻伦敦旅游办事处主办的 “中国之夜”活动4日在伦敦成功举行，吸引了中英各界政商以及文旅等行业代表两百余人参加。

2024“中国之夜“活动现场。吴若鸣摄

据介绍，作为全球规模最大、最专业的旅游交易会之一，2024伦敦世界旅游交易会将于11月5日至7日在伦敦埃克赛尔展馆举行。今年中国展区以中国旅游高质量发展为主题，重点聚焦人与自然和谐共生的绿色可持续旅游。北京、上海、陕西、云南、新疆等9个中国省区的旅游部门和企业将参展。中国驻伦敦旅游办事处主任张力在致辞中表示，希望通过本次世界旅游交易会让更多的旅游商了解中国最近出台的促进入境旅游的便利措施，让更多的外国民众了解中国丰富的旅游资源和丰富多彩的人文景观，近距离感受一个真实、立体的中国，让更多国际友人对中国的认识日益丰富、全面，扩大中国旅游的国际影响力。

中国驻伦敦旅游办事处主任张力致辞。吴若鸣摄

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅此次也带队来到英国，并发表开幕致辞。他表示，中英两国互为重要的客源国和目的地国，旅游领域合作基础牢固，前景广阔。中英两国密切的旅游交流不仅增进了两国人民的相互了解和友谊，也促进了两国经济发展，尤其是在全球旅游业逐渐从疫情中复苏的背景下，加强两国之间的文化和旅游交流具有重要意义。

中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长石泽毅致辞。吴若鸣摄

世界旅游业理事会作为全球旅游业的商业领袖论坛组织，其常务董事莉兹·奥蒂格拉分享了自己在中国的旅游感受，并就可持续旅游增长及跨文化交流的重要性发表了自己的见解。她表示，中英两国之间多元文化的文旅合作对丰富游客体验所带来的价值绝对超过预期，给中英两国各领域创造了非常大的价值。

世界旅游业理事会常务董事莉兹·奥蒂格拉致辞。吴若鸣摄

英格兰西部旅游局局长凯瑟琳·戴维表示，“中国之夜”活动为两国文旅代表提供了绝佳的社交机会，不仅促成了各个单位在世界旅游交易会正式开幕信息互通有无，也给希望深入了解中国旅游产业发展的英国行业代表带来了最新的旅游资讯和业务灵感，期待英中两国的文旅行业通过世界旅游交易会再创佳绩。

英国最大的来华组团社Wendy Wu Tours的负责人积极分享了在组织中国入境游团队方面的经验，并且详细介绍了为国际游客提供真实且深度文化体验的收获。来自英国旅游运营公司“邱桥旅游”总经理约翰·克斯也分享了他对中国旅游市场前景的展望，深入分析了当前的市场趋势、机会与发展方向。他指出，英国旅游企业可以通过抓住这些机遇更好地服务于中国游客。

在中国社交平台上以“月眼爷爷”作为网名的英国自媒体博主威廉·阿德林顿此次也受邀来到活动现场，分享了早前在新疆及其他中国城市的旅游体验。他通过视频和照片生动地展示了这些地区美丽和独特的文化魅力。与会嘉宾纷纷表示，期待未来三天能通过中国展区的活动中多维度了解中国。

(责编：贾文婷、杨牧)