新华社北京11月5日电 专访：“进博会是全球企业共谋发展的世界级平台”——访法国赛诺菲集团大中华区总裁施旺

新华社记者宿亮

法国最大医疗健康企业赛诺菲集团大中华区总裁施旺日前在接受新华社记者专访时表示，中国国际进口博览会是全球创新力量的汇聚之地，也是全球企业共谋发展的世界级平台。赛诺菲珍视进博会给企业带来的发展机遇，期待持续拥抱中国市场，为推动法中两国医药健康事业创新与交流、促进全球产业进步贡献力量。

从2018年开始，赛诺菲连续参与进博会，是进博会上的众多“全勤生”之一。施旺告诉记者，赛诺菲是进博会的“老朋友”，更是“好朋友”，通过这一平台实现与各方长期良好的交流合作，并不断受益于进博会强大的“溢出效应”，亲身见证了“展品变商品”“商品变爆品”。

施旺说，进博会是连接赛诺菲与中国市场的纽带，不仅让企业完成了众多创新药物的“全球首秀”“中国首展”，更进一步提升了企业融入中国市场、扎根中国市场的深度、速度和广度。通过进博会，赛诺菲获得了完整产业配套支持和更优质服务，有机会以更快速度把新产品送到患者手中，并进一步拓展与中国伙伴的合作，为中国患者提供更好服务。

施旺认为，进博会的七年是中国不断推进高水平对外开放、持续优化营商环境、充分释放市场活力的七年，也是赛诺菲见证并深度参与中国医疗健康行业发展的七年。进博会让中国与世界紧密相连，也让赛诺菲投资中国市场的信心不断增强。

2024年是中法建交60周年，法国是第七届进博会主宾国之一。赛诺菲以“双展台”形式参加本届进博会，亮相医疗器械、医药保健展区和法国国家馆，围绕“追寻免疫科学奇迹，共筑中法健康赛道”主题，重点展示多款相关领域的重磅产品。

作为改革开放之初最早进入中国的跨国企业之一，赛诺菲40多年的在华发展历程为中国始终以自身发展为世界提供机遇增添生动注脚。如今，中国已经成为赛诺菲全球第二大市场。施旺表示，企业十分重视中国市场在未来增长中的重要作用，致力于加强本土研发，让更多来自中国的创新成果惠及全球市场。

中国是世界第二大经济体，也是全球主要医药消费市场。展望未来，施旺表示，中国生物医药创新步伐持续加快，前景广阔、潜力巨大。赛诺菲将继续服务于中国医疗生态系统建设，致力于支持中国高质量发展，进一步为中国经济和社会可持续发展作出贡献。

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