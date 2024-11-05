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美国2024年大选选举日投票举行 选民普遍担心发生暴力事件

2024年11月05日13:53 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿11月5日电（记者颜亮　熊茂伶）2024年美国大选选举日投票5日举行，此次选举将选出下一任美国总统、数百名国会议员以及大量州和地方官员。

　　美国东部时间5日零时（北京时间5日13时）刚过，新罕布什尔州迪克斯维尔山口镇选民按照传统率先投票。不过，美国绝大多数投票站5日早晨才开放，并将于当天傍晚或晚间关闭。

　　此前，美国已有数千万选民提前完成投票。佛罗里达大学选举实验室发布的数据显示，截至4日晚，美国已有超过8100万选民提前投票，其中超过4400万选民提前在投票站投票，近3700万选民通过邮寄选票提前投票。

　　美国舆论普遍认为，本次大选民意高度分裂，选情胶着。总统竞选中，美国现任副总统、民主党总统候选人哈里斯和美国前总统、共和党总统候选人特朗普围绕执政能力、经济、移民、堕胎权等议题持续相互攻击。

　　在首都华盛顿，记者看到，白宫四周加装了铁栅栏，附近多家商铺用厚木板封住玻璃门窗。美联社与美国公共事务研究中心近期一项民调显示，超过40%的美国注册选民“极其或非常”担忧大选后发生试图推翻选举结果的暴力事件，约三分之一的选民“一定程度上”担心出现这类事件。

　　在关键“摇摆州”之一威斯康星州多尔县，退休人员唐娜·希尔萨韦克告诉新华社记者，这场大选“充满愤怒情绪”，不同意见的人已不能心平气和地互相交流，攻击性都很强，很难达成共识。马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐担忧，无论谁胜出，都可能引发一定程度的政治和社会震动。

(责编：刘叶婷、崔越)

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