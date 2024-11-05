人民网华盛顿11月4日电 （记者李志伟）联合国消息：中国常驻联合国代表傅聪11月4日在安理会朝核问题公开会上表示，中方呼吁所有各方从维护半岛以及全球和平稳定大局出发，保持冷静克制，避免矛盾激化升级，共同努力推动局势尽快缓和降温。

傅聪表示，半岛问题由来已久、错综复杂，本质是安全问题，根源在于冷战残余未消、和平机制未立、美朝互信缺失。当务之急是所有各方都秉持理性务实态度，推动建立互信，为局势降温创造有利氛围。

傅聪指出，要从根本上解决半岛问题，中方秉持公正客观立场提出的“双轨并进”思路和“分阶段、同步走”原则，目前看仍是现实可行的。遗憾的是，个别国家执迷于冷战思维和零和博弈，大肆推行地缘战略，强化军事同盟，挑动阵营对抗，这同半岛实现停和机制转换的历史任务背道而驰，同地区国家求稳定、谋合作、促发展的共同愿望背道而驰。

傅聪说，特别需要指出的是，美国声称要维护国际核不扩散体系、实现半岛无核化，自身却在半岛不断加大部署战略力量，强化“延伸威慑”安排，甚至在美英澳三边核潜艇合作框架下向无核武器国家转让数以吨计的武器级高浓铀。美国还在菲律宾部署中程导弹系统并谋求将部署进一步扩大至东北亚地区，这等于把威胁推进到中国等地区国家的家门口，严重破坏了地区安全局势，打破了战略安全平衡。我们敦促美方立即停止这种危险错误行径，撤销并放弃有关部署。

傅聪表示，当前形势下，安理会需要的是团结一致，不是分裂对立，需要的是促进对话，不是为了发声而发声，更不是为了激化矛盾。有关国家应该拿出具体行动和可行方案，为推进半岛政治解决进程作出切实努力，而不是利用安理会加剧对抗。

傅聪重申，一个和平稳定的朝鲜半岛，符合有关各方共同利益，也是国际社会普遍期待。中国作为半岛近邻和负责任大国，将继续以自己的方式为维护半岛和平稳定、实现东北亚地区长治久安发挥建设性作用。

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