新华社土耳其尚勒乌尔法11月4日电（记者李振北）首届世界新石器时代大会4日在土耳其东南部城市尚勒乌尔法拉开帷幕。来自64个国家的近千名学者参会，探讨新石器时代相关研究成果。

此次大会由土耳其文化和旅游部、伊斯坦布尔大学及哈兰大学联合主办，将持续至8日。会议围绕定居生活方式、自然环境影响、社会等级、认知模式、符号与身份等主题展开讨论，内容涵盖建筑、信仰、技术、语言与创新等多个领域。同时，大会还将探讨放射性碳测年法等科学方法在考古学中的应用。

伊斯坦布尔大学考古学家内吉米·卡鲁尔表示，本次大会旨在汇集全球关于新石器时代的研究成果，深入探讨不同地区与时期的新石器文明，并展示最新的考古发掘成果。

20余名中国学者参加本次大会。中国国家文物局考古研究中心的李晓哲表示，本次大会为全球考古学界搭建了交流平台，有助于深化中土考古合作，提升中国考古的国际影响力。

尚勒乌尔法拥有许多重要历史遗址。大会期间，与会学者还将参观当地的哥贝克力石阵和卡拉汉石阵等新石器时代遗址。其中，哥贝克力石阵距今约有1.2万年，是目前已知最古老的新石器时代遗址之一。

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