人民网内罗毕11月4日电 （记者黄炜鑫、通讯员王军杰）南苏丹瓦乌消息：近日，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队在维和任务区开展中医文化宣传周活动，其中包含八段锦、针灸、推拿等多个种类，受到联合国官员的热烈参与。

组织八段锦教学。王军杰摄

中医不仅是中国传统文化的重要组成部分，也是被世界卫生组织的全球医学纲要吸纳认可的主流疗法，在全球范围内受到越来越多人的关注。

认真学习动作。孙亚斌摄

细心指导动作。马骞摄

维和部队作为中国走向世界的重要窗口，他们积极组织开展中医文化宣传活动，向联合国工作人员和维和友军传播中医魅力。

示范标准动作。邓原淘摄

活动期间，我维和分队为国际友人组织推拿、针灸等体验项目，并进行八段锦教学培训，其中，八段锦作为一种简单易学的中医养生运动，受到了联合国官员的热烈欢迎。

体验中医推拿。王军杰摄

来自各个国家的参与者通过中国维和军人的讲解，了解掌握八段锦的养生原理和基本动作后，充分认可这种中医调养方式，在学习动作中显得格外认真，并表示希望能够将其推广到自己的国家，让更多人享受到中医文化的好处。

体验中医针灸。罗诗颖摄

除了八段锦培训，维和工兵分队还组织开展了推拿和针灸体验活动。在专业医师的指导下，几名常年患有腰疾的国际友人亲身感受了中医特有的推拿手法和针灸疗法，认为对改善身体状况、缓解疼痛都有明显效果。

通过直接体验，国际友人加深了对中医的理解认可，对中医文化增加了浓厚的兴趣和好感。

在海外任务区，维和官兵通过组织中医文化宣传周活动有力传播中国文化，为中华优秀传统文化走向世界持续贡献力量。

外国友人致谢。王军杰摄

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