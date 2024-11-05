与会嘉宾合影 。主办方供图

人民网雅加达11月4日电 （记者李培松、曹师韵）2024年11月3日，首届亚美欧企业合作发展论坛（下称论坛）在印尼巴厘岛成功举办。论坛的主题是“合作发展、互利共赢：亚美欧企业的合作与创新”，来自三大洲的政要、企业家和经济学者、国内外主流媒体等500余人与会。与会嘉宾剖析了当下企业的发展路径与全球经济发展趋势，围绕国际经济格局、中国企业出海路径与解决方案、人工智能、生物经济以及国际贸易和企业社会责任、公益活动等多个议题展开深入探讨。

泰国前副总理沙哈·曼日军在致辞中指出，论坛为各国提供了重要的交流与合作机会。泰国政府将继续深化与亚美欧国家的合作，拓展多元化市场，减少对单一市场的依赖。他呼吁在座嘉宾共同探讨如何在新的全球经济格局下实现企业间的优势互补，并期待论坛成为各国企业交流合作的平台。

韩国前总理李寿成在视频致辞中表示，本届论坛不仅能促进各国企业之间的深度交流，也将为韩国的经济发展带来显著的益处。通过与亚美欧国家的合作，韩国能够进一步拓宽市场，提升国际竞争力，实现可持续增长。希望借助这种国际合作的契机，推动韩国与其他国家在经济发展方面的协同，最终实现共同繁荣的愿景。

中国驻印度尼西亚公使衔参赞李洪伟在致辞中提到，中国和印尼是友好邻邦，同为重要发展中大国和新兴市场经济体。在两国元首战略引领下，中印尼命运共同体建设深入推进，高质量共建“一带一路”日益走深走实，两国贸易投资合作不断提质升级。当前，中国正在加快推进中国式现代化，必将为包括印尼在内的世界各国创造更多发展机遇。中方愿与世界各国进一步深化多双边贸易投资合作，打造更加紧密的产业链供应链合作体系，在共同发展、共同繁荣的道路上携手向前。

中国亚洲经济发展协会会长、论坛组委会联席主席权顺基在致辞中表示，当前，全球经济格局正经历深刻变革。首届亚美欧企业合作发展论坛的举行，旨在为各国企业家构建合作平台，促进全球企业高质量发展。中国作为世界第二大经济体，积极参与国际经济合作，致力于构建开放型世界经济。

印度尼西亚外交部部长助理丁丁·瓦尤丁致辞时表示，印尼政府高度重视与各国之间的友好合作关系，印尼将继续秉持开放包容的外交政策，积极参与国际事务，为维护世界和平与繁荣作出积极贡献。印尼政府将继续推动共建“一带一路”倡议，加强与共建“一带一路”国家的经贸往来，实现共同发展。同时，印尼也将积极参与区域合作，印尼政府愿与各国共同努力，为世界和平与发展作出更大贡献。

开幕式和主题演讲环节后，论坛还举办了“‘一带一路’与海上支点”分论坛、相关项目的签约仪式、文艺演出等活动。

论坛由中国亚洲经济发展协会、北京曜阳公益基金会和“一带一路”文化交流妇女基金会共同主办，中国亚洲经济发展协会对外交流委员会承办，中国驻印度尼西亚大使馆、印度尼西亚驻华大使馆及多个国内外商协会作为支持单位参与了论坛的各项工作。（完）

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