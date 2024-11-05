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第十二届慕尼黑华语电影节开幕

2024年11月05日10:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林11月4日电 （记者郭梓云）当地时间11月4日下午，第十二届慕尼黑华语电影节在德国慕尼黑市立图书馆拉开帷幕。本届电影节由慕尼黑孔子学院主办，将持续两周，至11月18日结束。活动期间将放映21部华语长片、3部短片、2部动画长片和3部动画短片，涵盖七大展映单元：包括天坛映像、致敬经典、人文纪实、佳片快递、艺术院线、娱乐欣赏和短片视窗。

开幕仪式上，慕尼黑孔子学院中方院长缪雨露，德方院长高芳芳、慕尼黑市立图书馆代表萨比娜·哈恩先后致辞。慕尼黑市长迪特·赖特和市立图书馆馆长阿尔尼·阿柯曼博士分别发来祝辞。赖特市长表示：“中国在全球经济与国际舞台上扮演着重要角色，这推动了世界对中华文化的广泛关注和了解。慕尼黑华语电影节为我们提供了一个宝贵的文化交流契机。” 阿柯曼博士也称赞道：“电影是一种追踪社会、文化和政治发展的重要媒介。我们希望通过与中国文化创作者的对话和交流，加深海外观众的理解，这正是慕尼黑华语电影节的意义所在。”

据高芳芳介绍，自去年上海美术电影制片厂动画首次亮相慕尼黑华语电影节以来，便引发了观众的热烈反响。今年，电影节将继续推出经典动画展映单元，以缓解海外华人观众的思乡怀旧之情，同时将中国经典动画带给更多海外儿童。

本届电影节的影片种类丰富，呈现了华语电影的多元风采，包括剧情片《交换人生》《非诚勿扰》《寻她》，犯罪动作片《潜行》《扫毒3：人在天涯》，悬疑片《默杀》《消失的她》，纪录片《冰上时刻》，以及经典动画片《哪吒闹海》《铁扇公主》等。特别是上海美术电影制片厂出品的经典动画系列，备受瞩目。

除了丰富的线下电影展映，电影节还设置了文化活动，包括电影节知识讲座、汉服体验和卡拉OK等。慕尼黑孔子学院文化活动负责人康伟表示，十多年来，慕尼黑华语电影节在当地逐渐收获了越来越多的华语电影爱好者。除了一年一度的慕尼黑华语电影节之外，慕尼黑孔子学院还通过每月一期的慕尼黑华语电影俱乐部活动，努力地将优秀的华语影片介绍给德国观众。

(责编：贾文婷、杨牧)

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