新华社联合国11月4日电 中国常驻联合国代表傅聪4日在安理会朝核问题公开会上表示，朝鲜半岛问题的核心是美朝矛盾，解决问题的钥匙在美国手里。他呼吁美方摒弃威胁施压等错误做法，推动半岛局势缓和，为通过对话和平解决危机创造条件。

傅聪表示，朝鲜半岛问题延宕多年，核心是美朝矛盾，“解决问题的钥匙在美国手里”。事实上，过去多年的历史让我们有充分理由怀疑，美国是否真心想缓和半岛紧张局势，还是想以此为抓手实现其更大的地缘政治目的。美方应摒弃操弄集团政治、挑动阵营对抗、动辄军事演习、不断威胁施压的错误做法。只有这样，才能推动半岛局势缓和，为通过对话和平解决危机创造条件。

傅聪指出，当前半岛局势持续紧张，对立对抗不断加剧，这不符合任何一方利益。作为半岛近邻，中方希望半岛和平稳定，不愿看到半岛陷入动荡甚至生战生乱。中方呼吁所有各方从维护半岛以及全球和平稳定大局出发，保持冷静克制，避免矛盾激化升级，共同努力推动局势尽快缓和降温。

傅聪表示，要从根本上解决半岛问题，中方秉持公正客观立场提出的“双轨并进”思路和“分阶段、同步走”原则，目前看仍是现实可行的。遗憾的是，个别国家执迷于冷战思维和零和博弈，大肆推行地缘战略，强化军事同盟，挑动阵营对抗，这同半岛实现停和机制转换的历史任务背道而驰，同地区国家求稳定、谋合作、促发展的共同愿望背道而驰。

中方始终认为，安理会应在半岛问题上发挥建设性作用，应采取切实举措推动缓和局势、增进互信，而不是简单地制裁施压。

傅聪重申，一个和平稳定的朝鲜半岛，符合有关各方共同利益，也是国际社会普遍期待。中国作为半岛近邻和负责任大国，将继续为维护半岛和平稳定、东北亚地区实现长治久安发挥建设性作用。

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