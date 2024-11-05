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缅甸举办中国旅游市场研讨会

2024年11月05日09:51 | 来源：人民网-国际频道
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李千国参赞在研讨会上分享中国旅游目的地开发与推广经验。人民网记者 谢佳君摄
李千国参赞在研讨会上分享中国旅游目的地开发与推广经验。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光11月5日电 （记者谢佳君）11月4日，缅甸旅游与饭店业培训班开幕式暨中国旅游市场研讨会在仰光举行。缅甸饭店与旅游部部长岱岱楷、中国驻缅甸大使馆参赞李千国、中国乡村发展基金会缅甸办公室主任林媛、缅甸旅游联合会主席仰温及当地业界代表150余人出席活动。

岱岱楷致辞表示，感谢中方对缅旅游业发展的支持，相信此次活动将有利于提升缅甸旅游服务水准。

李千国在活动上介绍了中国旅游业发展现状，分享了旅游目的地开发与推广经验。中国国际航空股份有限公司代表推介了本公司国际运力和中缅航线产品。

本次培训班由缅甸饭店与旅游部主办、中国乡村发展基金会协办，将持续20天，涵盖导游、旅行社及酒店业等多方面培训内容，来自缅甸多地的200余名学员分批次参加培训交流。

据了解，近年来，中缅组织了旅游人力资源开发培训、烘焙和糕点制作培训、文化遗产地旅游可持续发展研讨会、双语导游双语手册编写等合作项目。

(责编：贾文婷、杨牧)

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